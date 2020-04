LA LIQUIDITÀ

ROMA Pronti, via. Inizia la corsa delle banche per assistere le imprese e i professionisti che busseranno da oggi alle filiali per beneficiare dei finanziamenti garantiti fino a 25 mila euro dal Fondo di garanzia. Questa è una delle misure del decreto liquidità che prevede anche 200 miliardi garantiti da Sace che non ha ancora approntato la piattaforma, per non parlare dei tassi di interessi delle operazioni legati a specifiche commissioni annuali variabili dal primo al sesto anno. Tutte le grandi banche ieri fino a tarda sera, hanno predisposto sui propri siti le istruzioni e la modulistica.

Il timore di tafferugli, dopo quelli che si sono registrati nei giorni scorsi a Roma, Milano, Collecchio, sollevato dai sindacati bancari, che ha fatto alzare la vigilanza dei Prefetti allertati dal Viminale, secondo Antonio Patuelli, presidente Abi, dovrebbe essere scongiurata. «Le banche sono aperte ma solo su appuntamento, è una delle ragioni per cui confido che domani (oggi, ndr) non ci saranno assembramenti», ha spiegato ieri a TgCom24. Patuelli ha ribadito che, in questa fase di emergenza economica determinata dal lockdown per Covid-19, le banche stanno «lavorando forzatamente» e, pertanto, dovrebbero essere «ringraziate». Se le domande saranno corredate delle carte richieste dal decreto, la liquidità potrà essere elargita «in giornata».

Quindi nessuna tensione allo sportello visto che il protocollo con i sindacati del 16 marzo volto a proteggere i bancari nell'emergenza sanitaria invitando i clienti a utilizzare l'home banking suggerisce di programmare le visite negli sportelli su appuntamenti. I principali istituti hanno creato task force interne per la gestione delle pratiche di finanziamento in modo da accelerare i tempi. Ma vediamo nello specifico cosa offrono oggi le banche.

LE DIFFERENZE

Intesa Sanpaolo ha messo a punto sul sito una homepage, sezione business, mentre non sono ancora disponibili i moduli online (ma lo saranno a breve).

Unicredit ha predisposto un banner dedicato, sezione Covid 19, ma non sono ancora disponibili i moduli online (anche Gae Aulenti li caricherà a breve).

Sulla pagina web di Banco Bpm c'è un banner nella home page che riporta ad una a sezione che consente la consultazione delle news sul Covid 19). La banca milanese consente di scaricare il modulo di richiesta del finanziamento online, con indicazione delle modalità operative per la clientela.

Anche Bnl, ha allestito un banner dedicato, con un accesso alla sezione Fondi di Garanzia che rimanda al sito ministeriale.

Banner dedicato sul sito Ubi, con approfondimenti ed indicazioni per la richiesta di finanziamento da effettuarsi contattando la filiale.

Accesso facile sulla pagina web di Mps, homepage, sezione Covid 19 ma non c'è alcun riferimento alle misure di liquidità.

Infine Bper ha sulla pagina web una homepage, all'interno della sezione dedicata al Covid-19 , vi sono le istruzioni operative e i moduli di richiesta del finanziamento di 25.000 euro garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia.

