IMPRENDITORI MOBILITATI

VENEZIA Si moltiplicano le donazioni di imprenditori e cittadini veneti alla Regione e agli ospedali per l'emergenza coronavirus, spesso in maniera anonima. Ieri un nome è scappato al presidente Luca Zaia: «Ennio Doris ha donato 5 milioni di euro alla Regione per sostenere l'emergenza Coronavirus. Lui non voleva che lo dicessi ma credo che gli debba essere riconosciuta la stima e il ringraziamento da tutti i veneti per un grande segnale, che avrà duplice effetto. Primo, quello di aver donato una cifra importante, vuol dire almeno 150 postazioni di terapia intensiva; il secondo è che fa da grande apripista a tutta una serie di imprenditori, stimolati a seguire questa strada. Non importano le cifre, ma che la macchina veneta si è sempre distinta nelle gradi tragedie». Il finanziere padovano di Tombolo che controlla Banca Mediolanum è stata subito affiancato da un'altra grande famiglia d'impresa trevigiana, gli Zoppas, che attraverso le società attive in regione - Acqua Minerale San Benedetto, Irca e Sipa - hanno donato un milione a favore della Regione Veneto per l'acquisto di 15 unità complete di terapia intensiva destinate a tutti gli ospedali della regione. «Di fronte all'emergenza che sta attraversando l'Italia intera sentiamo il bisogno di contribuire al sostegno della sanità Veneta - dichiarano i presidenti delle società Gianfranco ed Enrico Zoppas -. A nome di tutti i collaboratori delle aziende di famiglia, vogliamo esprimere il nostro profondo ringraziamento a tutti i medici e infermieri che, giorno e notte, danno un contributo concreto nella lotta contro il Covid-19».

IMPEGNO

Si muove anche l'azienda d'arredamento padovana Lago, che dopo aver contribuito alla raccolta fondi indetta da Assindustria Treviso-Padova che ha superato gli 800mila euro, donerà 50mila euro per l'acquisto di tre ventilatori meccanici destinati ai reparti di terapia intensiva e rianimazione degli ospedali veneti. Il presidente del gruppo dei supermercati padovani Alì Francesco Canella ha donato un milione a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ringraziando medici, infermieri e personale sanitario «che stanno lavorando senza sosta con competenza e impegno per fermare l'emergenza». E il gruppo di Piombino Dese Stevanato ha varato uno stanziamento iniziale di 500.000 euro a sostegno di ospedali e di una pluralità di enti e associazioni che operano nel settore sanitario nelle provincie di Padova, Venezia e Treviso, utilizzato per donazioni e per l'acquisto di attrezzature, dispositivi medicali e di protezione personale. I cacciatori veneti rinunciano al contributo regionale stanziato per il mondo venatorio (300mila euro) per destinarlo alla sanità regionale. La battaglia contro il virus dalla trincea dell'impegno sociale è a buon punto.

M.Cr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

