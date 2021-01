Mario Bozzoli ieri avrebbe compiuto 56 anni. Dall'8 ottobre del 2015 di lui,

imprenditore e co-titolare di una fonderia a Marcheno, nel Bresciano, si sono perse le tracce. Per questo, ieri, davanti alla corte d'Assise di Brescia si è aperto il processo a carico del

nipote Giacomo (foto), accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. La linea della difesa è chiara: «È pacifico che Mario Bozzoli sia

scomparso, ma non è sufficiente per dire che è stato ucciso. È onere dell'accusa dimostrarlo ed non ci sono prove che è stato ucciso. Serviranno prove certe che sia morto», ha detto Luigi Frattini, legale dell'imputato. Inoltre la difesa intende produrre una consulenza che dimostrerebbe come fosse impossibile portare fuori dall'azienda la vittima in uno dei sacchi e caricarlo su un'auto, come ritiene l'accusa. Bozzoli, se mai è stato ucciso, per la difesa, « non è finito nel forno dell'azienda», ha detto l'avvocato Frattini. Nel corso della prima udienza è poi emerso che la Procura di Brescia ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Jessica Gambarini, ex fidanzata dell'imputato, che ha raccontato ai carabinieri che Giacomo le aveva più volte detto che avrebbe voluto uccidere lo zio.

