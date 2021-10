Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIAPORDENONE «Io sono stato costretto a vaccinarmi, non voglio che anche i miei dipendenti lo siano. Chi ha scelto diversamente ha comunque il diritto di lavorare. E io voglio i miei addetti all'opera, non a casa».Così Franco Boz, titolare dell'azienda Friultex di Azzano Decimo (Pordenone), ha spiegato la scelta che ha messo in campo nelle ultime ore. Pagherà la metà del tampone ai dipendenti della sua ditta che ancora non si sono...