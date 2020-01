Impigliato all'elicottero precipita dalla vetta e muore maestro di sci

LA TRAGEDIA

È rimasto agganciato al cesto sul lato posteriore sinistro dell'elicottero che stava decollando ed è stato spinto verso il vuoto. È morto così un giovane maestro di sci francese, precipitato per 400 metri dalla vetta del Miravidi, al confine tra Valle d'Aosta e Tarantaise, in Savoia.

L'incidente ieri mattina durante una giornata dedicata a un corso di addestramento per l'eliski, indirizzato ai professionisti della montagna, come guide alpine e maestri di sci. Organizzatrice dei corsi la GhmHelicopters che gestisce l'eliski anche nell'area di La Thuile. Oltre al pilota e allo specializzato di volo sul posto, agli oltre tremila metri della vetta del Miravidi c'era un tecnico della Gmh e quattro maestri di sci che partecipavano al corso. Corso che, fra l'altro, dava le nozioni di sicurezza dopo la chiusura dei portelloni e per salire e scendere dall'abitacolo.

Avuto «l'ok, parti», il pilota si è alzato in volo e poco dopo ha avuto lo stop via radio. Questione di secondi, ma ormai il maestro di sci, rimasto agganciato al cesto posteriore era stato sbalzato nel vuoto.

LE CAUSE

Per cause al vaglio delle autorità francesi sembra l'uomo sia rimasto impigliato al velivolo, forse con lo zaino o una fibbia. L'elicottero è decollato, senza che il pilota si accorgesse del problema. Dopo pochi secondi di volo il maestro di sci è quindi precipitato. La vittima faceva appunto parte di un gruppo di otto colleghi della stazione di La Rosière (Alta Savoia) che stava svolgendo in Italia un'attività formativa di eliski, proibita oltralpe. Il velivolo, della società Gmh helicopter services di Courmayeur, li aveva caricati a monte di La Thuile e depositati sulla punta del Miravidi (3.066 metri di quota). L'itinerario prevedeva la discesa sul versante italiano, verso il colle del Piccolo San Bernardo. La vittima, agganciata dall'elicottero, è invece precipitata nella parte francese lungo un ripido canale.

Non è il primo incidente legato all'eliski. Appena un anno fa, nello scontro tra un'aereo e un elicottero sul Rutor, sempre in Valle d'Aosta, morirono sette persone. In Valle d'Aosta ci sono alcune ree autorizzate per l'eliski. Ed è qui che gli elicotteri possono atterrare per far scendere le persone e poi ripartire. Ed è sempre da qui che gli sciatori iniziano il loro percorso per arrivare fino a valle.

Volare in montagna presenta comunque delle difficoltà in più e richiede un'esperienza maggiore. Mauro Airaudi, 68 anni, amministratore delegato della società Airgreen e pilota d'elicotteri, ha sorvolato per anni le montagne del Piemonte e della Valle D'Aosta. Le conosce molto bene, così come i rischi che comporta il volo in alta quota. Airgreen è una delle principali società elicotteristiche italiane impiegata in attività di elisoccorso, trasporto passeggeri e materiale, manutenzione aeromobili, formazione di piloti e tecnici.

«Sia il decollo che l'atterraggio, quando vengono effettuati in quota - spiega Airaudi - presentano delle difficoltà tecniche maggiori. Intanto bisogna considerare il meteo. Le condizioni climatiche e fattori come il vento possono far mutare le condizioni della piazzola dove si atterra anche da un giorno all'altro. Per questo l'esperienza è, come dicevo, fondamentale. Si opera in spazi ristretti e ogni volta diversi. Poi il vento si fa sentire molto di più, il che rende più difficili tutte le manovre».

Una delle difficoltà per il pilota, in fase di decollo, è accettarsi che i passeggeri siano in sicurezza. «Di solito avviene con il contatto radio. Ci si sente prima che il pilota riparta, dando una sorta di ok. Per prassi è l'unico sistema e il più affidabile. Il campo visivo, trovandosi il pilota a destra e chi scende a sinistra, può infatti non essere libero. E oltre all'ostacolo fisico del mezzo, in montagna è facile non avere una visuale completa per la conformazione del luogo. Inoltre, se una persona viene agganciata in fase di decollo, trovandosi vicino a crepacci, è poi facile che il dislivello con il terreno diventi subito importante e cadendo gli risulti purtroppo fatale».

