Impiegato convertito all'Islam fa strage in prefettura a Parigi

LA TRAGEDIAPARIGI «Un impiegato modello, un comportamento sempre esemplare», no, «aveva problemi con la sua superiore, c'erano tensioni», «si era convertito all'Islam un anno fa, sua moglie era musulmana, ma non era radicale», no «era stato richiamato perché non voleva più salutare le colleghe»: resta tutto da chiarire il movente che ieri, poco dopo le 12.30, ha spinto Mickael H., 45 anni, da più di 20 impiegato alla Prefettura di Parigi, a tirare fuori un coltello in ceramica, uno di quelli leggeri, affilatissimi ma invisibili al...