MILANO La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di istigazione al suicidio contestata a un 26enne che avrebbe caricato il video, che all'epoca fece quasi un milione di visualizzazioni su YouTube, su «cinque sfide pericolosissime», tra cui l'auto-soffocamento (il cosiddetto blackout'), guardato poco prima di morire da Igor Maj, 14enne trovato impiccato nella sua camera il 6 settembre 2018, nel capoluogo lombardo. Stando alle indagini, il ragazzo avrebbe tentato lo stesso gioco pericoloso e, una volta svenuto, non era riuscito a riprendersi e il peso del corpo lo aveva strangolato.

Nell'inchiesta, condotta dalla Polizia postale e coordinata dal pm Cristian Barilli e dal procuratore aggiunto Letizia Mannella, il 26enne di origine indiana, che aveva prodotto e caricato il filmato, venne iscritto nel registro degli indagati come atto dovuto. Il giovane, però, si era subito difeso sostenendo che nel video lui sconsigliava di mettere in pratica quelle sfide.

Nelle immagini - la cui visione venne inibita ai minorenni da Youtube a seguito di un decreto di sequestro d'urgenza firmato dall'aggiunto Tiziana Siciliano dopo la morte del 14enne - le cosiddette «sfide», tra cui il blackout', venivano presentate come «pericolosissime» anche se in modo beffardo, perché allo stesso tempo venivano descritte in tutti i dettagli. «Basta una corda e un sacchetto di plastica e soffocarsi finché non si sviene. Assolutamente pericolosissimo», diceva la voce nel filmato. Dalla piattaforma erano stati tolti o oscurati, su disposizione dei pm, anche altri video simili su sfide estreme.

Per la Procura, però, nella condotta del 26enne non possono ravvisarsi responsabilità penali: non ci sono, infatti, profili di dolo e mancherebbe il nesso causale col decesso dell'adolescente, anche perché non si trattò di un suicidio ma di una morte accidentale. L'istanza di archiviazione, avanzata dopo analisi accurate e attente valutazioni giuridiche, dovrà essere valutata dal gip Sofia Fioretta.

Gli inquirenti avevano anche inoltrato un «ordine di esibizione atti» a YouTube per ottenere chiarimenti sul via libera alla pubblicazione del video e la società californiana aveva risposto chiarendo la policy' relativa al caricamento di contenuti. Nelle «linee guida» si leggeva che «la community su YouTube presuppone un certo livello di fiducia» e se gli utenti ritengono che alcuni contenuti presenti «siano inappropriati» possono utilizzare «la funzionalità di segnalazione» alla piattaforma.

