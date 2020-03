Impianti sciistici , ma anche palestre e piscine, chiuse in Lombardia e nelle altre 14 province inserite nella zona di sicurezza , in cui sono comprese Venezia Treviso e Padova. In tutte queste province lo sport può essere praticato solo all'aperto e soltanto mantenendo la distanza di un metro tra le persone. «Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati» stabilisce il decreto, ma «resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delel sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza presenza di pubblico». In tutta Italia, «lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto o all'interno di palestre (che sono però chiuse a Venezia, Treviso e Padova e nelle altre province arancioni, ndr) sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

