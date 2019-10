Impianti fotovoltaici, sequestrati 44 milioni per incentivi illeciti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTAVENEZIA Si sono traditi con una sciocchezza, la richiesta di rimborso di contributi pubblici erogati dal gestore dei servizi energetici (Gse) per degli investimenti in pannelli fotovoltaici in provincia di Matera, in Basilicata. Soltanto che la richiesta l'avevano fatta a Bolzano, dall'altra parte dell'Italia. Da quella domanda sono partiti gli uomini della Guardia di finanza di Venezia e di Bolzano per scoprire quella che la procura di Matera ha classificato come una truffa contestata a una sessantina di persone e che ha spinto la...