ROMA Potrebbe slittare ancora la possibilità di tornare a sciare: l'apertura degli impianti sciistici fissata per il 7 gennaio potrebbe essere rinviata alla fine del mese. Il Comitato tecnico scientifico ha inviato una serie di osservazioni alle Regioni relative al protocollo messo a punto a fine novembre, chiedendo che venga reso più aderente al sistema della divisione in fasce. Gli esperti partono da una premessa: «la circolazione del virus rimane elevata» e, dunque, è «ancora necessario adottare la massima cautela», con una stretta osservanza delle misure per prevenire il contagio, a partire dal distanziamento, anche negli «spazi all'aperto». L'eventuale riapertura degli impianti dovrà quindi essere preceduta da una decisiva «rivalutazione della situazione epidemiologica». Non solo.

Nella riunione con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tecnici ed esperti hanno segnalato un altro aspetto: funivie e cabinovie rappresentano un contesto a rischio medio-alto, con possibilità di rischio alto nelle ore di punta, esattamente come i mezzi del trasporto pubblico. Per consentirne l'uso, quindi, va prevista «un'efficace riorganizzazione degli impianti di risalita» che va affiancata ad una serie di misure di «prevenzione e protezione collettiva». Da qui la decisione di inviare una serie di osservazioni al protocollo. In primo luogo, dicono gli esperti, le misure vanno calate nella realtà della divisione in fasce dell'Italia: in una regione in zona gialla gli impianti potranno funzionare con un'occupazione del 100% sulle seggiovie e del 50% su cabinovie e funivie, con l'uso obbligatorio della mascherina; in quelle arancioni dovranno invece viaggiare tutti al 50% della capienza e sempre con l'obbligo della mascherina, mentre in quelle rosse devono rimanere chiusi. Quanto alla proposta di un tetto massimo giornaliero alla vendita degli skipass, il Cts sottolinea la necessità di individuare «criteri chiari» che tengano conto non solo della quota giornaliera ma anche di quelle settimanali e stagionali. Ora la parola passa alle Regioni.

