LA GIORNATA

ROMA Quasi mezza Italia blindata per il Covid-19 e il numero di contagi che continua ad aumentare. A ieri le persone risultate positive al coronavirus sono arrivate a 5.061, ovvero oltre mille casi in più accertati in appena 24 ore rispetto a quelli del 6 marzo quando il numero dei contagi si fermava a 3.916. Dalla Valle d'Aosta, dove ieri è stato ricoverato in ospedale un bambino di un anno perché positivo al test, alla Sicilia.

L'impennata però arriva sempre dalla Lombardia - piegata dall'emergenza e in affanno sulla disponibilità dei posti letto negli ospedali - che ha contato più di 300 casi positivi registrati dal laboratorio analisi dell'azienda sanitaria locale di Brescia. E benché sia sceso in 24 ore il numero dei decessi - dai 49 di venerdì ai 36 di ieri (19 in Lombardia, 11 in Emilia Romagna, 2 nelle Marche, 2 in Veneto, 2 in Piemonte e 1 nel Lazio) - e aumentato quello relativo alle guarigioni - 589 con 66 casi in più rispetto al 6 marzo - è salito il numero dei pazienti ricoverati. Le persone sintomatiche trasferite nei nosocomi italiani sono passate dalle 2.394 di venerdì alle 2.651 di ieri. Analogamente è cresciuto anche il numero dei ricoveri in Terapia intensiva: due giorni fa la cifra si fermava a 462 pazienti, ieri si è arrivati a 567 anche se in «termini percentuali - spiega Angelo Borrelli capo della Protezione civile - il valore resta al 10 per cento».

GLI ISOLAMENTI

Da interpretare poi il dato sugli isolamenti domiciliari, nettamente in calo rispetto alle scorse settimane. Secondo quanto diffuso dalla Protezione civile, il totale conta 1.843 situazioni, ma il decremento è da ricondurre alle «decisioni prese il 27 febbraio» spiega Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di Sanità. Ovvero quelle che hanno limitato le verifiche con i tamponi da effettuare ai soli casi sintomatici. Considerato che il virus per circa l'80% non comporta manifestazioni specifiche «va da sé - prosegue Brusaferro - che la percentuale andrà calando ma questo sfalsa i dati perché cambia il denominatore» di analisi.

Tuttavia emergono anche delle rassicurazioni nell'ultimo aggiornamento della Protezione civile. «Comparando la nostra mortalità - prosegua ancora il presidente dell'Istituto superiore di Sanità - con quella pubblicata dalla Cina, il nostro sistema ci permette di garantire un indice più basso».

LA MORTALITÀ

Ad oggi la letalità del virus incide per il 42% su persone con un'età compresa tra 80 e 89 anni, per il 35% su una fascia di persone tra i 70 e i 79 anni, per il 16% su chi ha dai 60 ai 69 anni mentre i decessi di ultranovantenni riguardano solo il 6% del totale. In sintesi: «Le persone che muoiono - aggiunge Brusaferro - sono piuttosto anziane, prevalentemente maschi, più dell'80% ha oltre due patologie pregresse, il 60% più di tre e solo il 2% non ha alcuna patologia». Il virus dunque mette a rischio la parte più fragile della nostra comunità e dunque «vinciamo questa guerra - conclude Borrelli - se i nostri concittadini adottano comportamenti responsabili: cambiare il modo di vivere per chi è un soggetto a rischio». In sintesi: «Abbiamo evidenze di atteggiamenti superficiali - prosegue il presidente dell'Iss - servono grande attenzione e consapevolezza».

Per quanto tempo? Non è dato saperlo. Ad oggi non si può neanche dire che con l'arrivo della primavera e il rialzo delle temperature i contagi possano diminuire: «Non abbiamo evidenze - conclude Brusaferro - che il virus con 40 gradi non si trasmetta». L'unica certezza resta quella di evitare luoghi chiusi. Ma al di là dei casi e dei comportamenti da seguire, ci sono anche le crescenti emergenze ospedaliere da affrontare.

I TRASFERIMENTI

La Lombardia è pronta ad attuare una serie di trasferimenti fuori Regione per pazienti non affetti da Covid-19 ma comunque ricoverati in ospedale al fine di limitare i contagi e recuperare posti disponibili.

Camilla Mozzetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA