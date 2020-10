IL CASO

ROMA Erano più di cinque mesi, dai tempi del lockdown, che il Covid non picchiava così duro. Ben 2.548 contagi in più in ventiquattr'ore, a fronte di 118mila tamponi. Un doppio record. E proprio nel giorno dell'impennata dell'epidemia, Giuseppe Conte annuncia la proroga fino al 31 gennaio dello stato di emergenza.

«Considerata la situazione che resta critica, nonostante la curva del contagio sia sotto controllo», scandisce il premier in visita in una scuola della Campania, una delle Regioni più colpite assieme a Lombardia, Veneto e Lazio, «viene richiesta la massima attenzione da parte dello Stato, della Protezione Civile, dei commissari straordinari, dei presidenti di Regione e anche dei cittadini». Perciò, «abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021». La stessa data in cui il governo, dieci mesi fa, decretò il primo stato di emergenza

A decidere per la proroga, di cui parlerà martedì prossimo in Senato il responsabile della Salute Roberto Speranza, è stato l'altra sera il Consiglio dei ministri dopo un'informativa dello stesso Speranza. Non è ancora un atto ufficiale, «ma la decisione di prorogare l'emergenza», riferisce un ministro, «è frutto di un'analisi e di una discussione approfondite. Abbiamo stabilito che non si può assolutamente abbassare la guardia, che va mantenuto il principio di massima precauzione. La situazione, infatti, si fa di giorno in giorno più allarmate in quanto in progressivo peggioramento. E ancora non si sono visti per intero gli effetti, sulla diffusione del virus, della riapertura delle scuole...».

Insomma, l'allerta cresce. Non a caso Speranza, in visita allo stabilimento Sanofi di Anagni dove a breve sarà avviata la produzione del vaccino anti-Covid, calca i toni: «Dobbiamo resistete con il coltello tra i denti nei prossimi 7-8 mesi che saranno mesi di resistenza. E dobbiamo resistere, prima di vedere la luce» grazie al vaccino, «con gli strumenti che abbiamo che sono prima di tutto i comportamenti corretti delle persone. Serve grande attenzione, da parte di tutti».

LE NUOVE MISURE

Qui si arriva al punto. Il governo per ora è orientato a prorogare dopo il 15 ottobre (data in cui scade l'attuale stato di emergenza) tutte le misure di prevenzione ora in vigore. Ma in base alle analisi e alle indicazioni del Comitato tecnico scientifico (Cts), alle evidenze statistiche che rivelano che da due mesi il numero dei contagi cresce progressivamente ed è destinato ad aumentare, al moltiplicarsi di focolai epidemici e alla crescita dei ricoveri nelle terapie intensive che fanno temere (in prospettiva) una crisi del sistema sanitario, Conte e Speranza stanno studiando ulteriori strette.

La prima, come insegnano le ordinanze adottate da alcune Regioni, sarà l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Non solo nei luoghi pubblici. Un'altra misura, così come è accaduto in Francia, Spagna, Regno Unito, sarà vietare gli assembramenti, limitando il numero delle persone: da 6 a 10. Da qui il possibile divieto di feste, matrimoni, perfino riunioni allargate di famiglia che, secondo gli esperti, sono le principali fonti di contagio.

All'analisi dell'esecutivo, che ritiene la continuazione dell'anno scolastico la «prima trincea da difendere», ci sono anche strette per la movida, con la chiusura di bar e ristoranti dopo le dieci di sera. Più controlli alle frontiere per le persone provenienti dai Paesi a rischio, con i tamponi e l'obbligo di quarantena esteso il più possibile. Un giro di vite su bus e metro, dove attualmente è consentita una capienza dell'80%. E si mettono in conto lockdown territoriali, che potranno riguardare un solo stabile, come un quartiere, un Comune, etc. Non però un lockdown nazionale, con relativo blocco delle attività produttive, come accaduto da marzo a maggio scorsi: «Questo non sarà possibile, i danni per l'economia sarebbero insopportabili...», dice un altro ministro.

Al temuto appuntamento con la seconda ondata dell'epidemia, Conte intende arrivare senza «Regioni in ordine sparso». E la proroga dello stato di emergenza garantisce al governo un ruolo di regia. Da qui l'appello del premier: «Consiglio a tutti gli amministratori locali e a tutti i presidenti di Regione di lavorare sempre come abbiamo fatto fin qui, in pieno coordinamento».

Alberto Gentili

