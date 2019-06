Impegni della Pa dimezzati rispetto al 2012 anche i tempi di pagamento si sono ridotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA La pubblica amministrazione italiana paga con più lentezza rispetto alla media europea, ma i tempi si stanno progressivamente accorciando ed anche lo stock dei debiti verso i fornitori è in via di riduzione: in percentuale al Pil si è dimezzato rispetto al picco toccato nel 2012. Insomma, non sembra questo il problema numero uno della politica economica italiana, e nemmeno delle imprese: anche se ci sono margini di miglioramento che gli enti pubblici devono senz'altro perseguire, non c'è nessuna emergenza tale da giustificare...