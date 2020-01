IL GIUDIZIO

NEW YORK Uno sostiene di voler agire nel nome della «correttezza», l'altro lo accusa invece di voler tentare di «insabbiare la verità». Si è aperta così ieri pomeriggio al Senato la fase processuale dell'impeachment di Donald Trump, con il capo della maggioranza repubblicana Mitch McConnell deciso a pilotare il dibattito in modo veloce e stringato, mentre il suo rivale democratico lo accusava di «piegare le regole» per difendere a tutti i costi il presidente. E' oramai ben noto che tutti si aspettano che Trump venga assolto dai senatori, poiché i repubblicani detengono la maggioranza di 53 seggi contro i 47 dei Dem, e per rimuovere un presidente ci vogliono i due terzi dei senatori, cioè 67 voti. Ma anche con questa certezza, i Dem stanno cercando di ottenere il massimo dal processo, in particolare di sensibilizzare il Paese e convincerlo che Trump «ha fatto ricorso a un Paese straniero perché interferisse nelle elezioni e gli garantisse un vantaggio». I Dem sostengono che solo così si può evitare che Trump ci riprovi, e inquini le presidenziali del prossimo novembre. Il processo al Senato si basa sui capi di accusa votati dalla Camera, cioè abuso di potere e ostruzione del Congresso. Si riferiscono al tentativo di Trump di ottenere che il presidente ucraino trovasse materiale infamante sul suo rivale politico, l'ex vicepresidente Joe Biden e suo figlio Hunter.

IL PERCORSO

La scorsa estate Trump aveva bloccato la consegna di quasi 400 milioni di dollari di aiuti a Kiev, in attesa che il presidente Volodymyr Zelensky si impegnasse a fargli questo «favore». Una talpa aveva portato alla luce i fatti e da lì è scattata l'indagine della Camera che si è conclusa il 18 dicembre con il voto dei due capi di accusa. Dopo un periodo di attesa alquanto lungo, la speaker Nancy Pelosi ha trasferito l'incartamento al Senato, e ieri il processo è cominciato con un dibattito su come le sedute si debbono svolgere, sulla procedura. Per la Difesa ha parlato Pat Cipollone, capo degli avvocati del presidente, il quale ha sostenuto che Trump «non ha fatto assolutamente nulla di scorretto» e non ha nessun obbligo a presentare alcuna documentazione sul proprio operato presidenziale. Per l'Accusa ha parlato il deputato Adam Schiff, che invece ha accusato Trump di aver «agito contro la democrazia» e di aver ostacolato ogni indagine sulle sue malefatte. Il senatore McConnell, famoso per il pugno di ferro con cui dirige la Camera Alta, aveva inizialmente offerto ad Accusa e Difesa solo 24 ore di tempo, spalmate in due giornate, per presentare le loro posizioni. Il che sarebbe significato protrarre le sedute fin nel mezzo della notte. Le proteste veementi dei Dem, che lo hanno accusato di voler seppellire il dibattito sul presidente nelle ore notturne, lo hanno però convinto a concedere tre giorni. Pressioni di senatori repubblicani che corrono a novembre in Stati in bilico lo avrebbero anche convinto ad accettare le prove raccolte dalla Camera, cosa che non intendeva fare. Ma McConnell era deciso a non fare nessuna concessione sulla convocazione dei testimoni e la presentazione da parte della Casa Bianca della documentazione pertinente all'Ucrainagate, due elementi che i Dem considerano indispensabile perché il processo sia «giusto». I Dem hanno anche presentato un emendamento perché testimoni e documentazione venissero inclusi subito, ma Mitch McConnell ha risposto che «il Senato deciderà più avanti nel processo», citando l'esempio stabilito 21 anni fa nel processo di impeachment di Bill Clinton. I Dem non si fidano di McConnell, che non ha mai dimostrato una gran tendenza al compromesso e al dialogo. Questa volta tuttavia l'opinione pubblica è chiaramente schierata con loro. Se infatti solo una risicata maggioranza del 51 per cento degli americani è favorevole a rimuovere Trump, almeno il 70 per cento pensa che sia necessario convocare e ascoltare i testimoni, il che vuol dire che anche una buona fetta di repubblicani lo giudica importante.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

