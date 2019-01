Immigrazione, tutti i magistrati veneti al lavoro per smaltire le richieste d'asilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA (gla) Tutti i magistrati della regione al lavoro per smaltire gli oltre tremila fascicoli in materia di immigrazione che paralizzano la Corte d'appello di Venezia. Su proposta della presidente della Corte, Ines Marini, il Consiglio giudiziario ha dato il via libera all'applicazione dei giudici civili di tutti i tribunali del Veneto (ma molti giudici penali hanno già offerto anche la loro disponibilità) per dare una risposta la più rapida possibile alle richieste di asilo (respinte in primo grado). «Una risposta corale ad un...