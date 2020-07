TRIESTE «Il Governo ha fornito disponibilità per nuovi interventi utili a rafforzare i controlli confinari sulla rotta balcanica dei migranti, in collaborazione con la polizia slovena»: a Massimiliano Fedriga, il presidente leghista del Fvg, nel commentare la storica giornata di ieri interessa che il confine sia aperto all'amicizia e alla cooperazione, ma non agli stranieri irregolari, con il corollario di possibili rischi dettati dalla pandemia. Ieri a margine del vertice di Stato con la Slovenia, Fedriga si è intrattenuto con la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, la quale ha espresso in effetti nuove aperture e forme di collaborazione, prendendo atto fra l'altro che «ora i controlli di retrovalico funzionano meglio». Del resto siamo di fronte all'emergenza pressocché quotidiana che l'area giuliana (ma da poco nuovamente anche quella friulana) si ritrova ad affrontare a causa della regolarità degli arrivi dai boschi di confine, non soltanto nella zona della Val Rosandra. Il presidente della Regione, che assieme al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha tirato le somme dell'evento di ieri, ha smorzato le polemiche sulla bandiera italiana affiancata alla Foiba di Basovizza alle bandiere slovena ed europea (vedi altro servizio). Quanto all'omaggio reso dai Presidenti Mattarella e Pahor al cippo che ricorda quattro antifascisti sloveni fucilati sul Carso, Fedriga ha spiegato che «quando si pratica la riconciliazione occorre anche un gesto di cortesia», riferendosi all'espressa richiesta slovena di onorare quei morti in quel luogo. «Sapete come la penso io ha concluso e cioè che forse sarebbe stato meglio scegliere un luogo della memoria diverso». Dipiazza, che a Trieste governa con il Centrodestra, ha affermato che ora è il momento di «superare ogni divisione», considerando che con gli eventi di ieri «è stata scritta una pagina di storia».

M.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA