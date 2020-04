LA DECISIONE

NEW YORK Trump cala la saracinesca ai confini americani. Con un tweet nella tarda serata di lunedì, il presidente ha annunciato un decreto con cui sospenderà l'immigrazione. Dopo aver già chiuso i confini con il Messico e il Canada, aver bloccato i voli dalla Cina e dall'Europa, Trump torna ai toni isolazionisti della campagna 2016 e alla durezza dei primi decreti con cui bloccava i cittadini di certi Paesi musulmani. Dice di voler chiudere le porte a tutti, almeno temporaneamente, non solo per difendere gli Stati Uniti «dall'attacco del Nemico Invisibile», cioè il virus, ma anche «per proteggere il lavoro dei nostri grandi cittadini americani» dalla competizione degli stranieri. Quanto sia davvero necessario questo passo ora, è discutibile. Trump stesso sostiene che l'attacco del virus è stato rintuzzato e che il Paese sta uscendo dalla crisi, tant'è che raccomanda la riapertura dell'economia, almeno in alcuni Stati. Per di più, l'immigrazione è di fatto ferma. Anche prima dell'esplosione del virus gli arrivi di chi veniva per lavorare, con visto e carte in regola, erano calati del 25% l'anno scorso. E ora con i voli bloccati non arriva quasi nessuno.

L'INTENTO

Comprensibile dunque che i rivali di Trump leggano il suo tweet come un'altra mossa politica finalizzata a tenere compatta la base: «Il presidente sta vergognosamente politicizzando la pandemia per cementare la sua politica contro l'immigrazione» ha denunciato la senatrice Kamala Harris, democratica della California. Peraltro in questi giorni Trump ha rivisto in piazza lo zoccolo duro dei suoi elettori, scesi a manifestare contro i governatori democratici che starebbero effettuando una quarantena troppo severa. Li ha difesi, ottenendo che il suo nome venga inneggiato allo sventolio delle bandiere. Il suo ritorno all'immigrazione, tema caldo delle elezioni 2016, non può essere casuale. Trump ha infatti perso qualche punto, scendendo al 44% dopo aver brevemente sfiorato quota 50, mentre i governatori riscuotono il sostegno di ben il 72 per cento della popolazione.

Ieri pomeriggio Trump ha incontrato quello che è diventato forse il più popolare, Andrew Cuomo, di New York. Al centro dell'incontro, la perenne penuria di test. Per Trump sono più che sufficienti, mentre i governatori si sono ridotti (lo testimonia il repubblicano Larry Hogan del Maryland) a comprarli a caro prezzo in Corea del sud.

DIFFERENZE

Cuomo è fra i governatori che si è opposto a Trump e che non vogliono allentare le restrizioni. Ma ci sono Stati in disaccordo, soprattutto nel sud, che intendono riaprire almeno una parte delle attività economiche entro la settimana. Il governatore repubblicano della Georgia, Brian Kemp, ha stabilito che da domani i suoi concittadini potranno tornare in palestra, dal parrucchiere, dal massaggiatore o a farsi fare la manicure o un tatuaggio. Per assurdo, ha aggiunto: «Ma si dovranno rispettare le distanze di sicurezza». Nella Georgia ci sono stati finora quasi 20 mila contagi e 800 decessi, e i dati non fanno credere che si sia superata la vetta. Nel Paese, i contagi sono oltre 790 mila, e i morti quasi 43 mila di cui 1.433 nelle ultime 24 ore.

Anna Guaita

