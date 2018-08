Immersione tragica nel lago di Como Muore un sub, l'altro è gravissimo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INCIDENTICOMO È finita in tragedia ieri mattina l'immersione di due amici subacquei comaschi nelle acque del lago di Como, pieno come non mai di turisti e imbarcazioni per il caldo e la giornata festiva. Un sommozzatore di 47 anni di Veleso (Como) è morto, e l'amico, coetaneo, residente in Brianza, è stato trasportato in codice rosso in camera iperbarica all'ospedale Niguarda di Milano. Lui se la caverà. Ma la domenica è stata funestata da altri due morti in montagna in Friuli e in Piemonte.L'IMMERSIONEPer quando riguarda i sub, i due...