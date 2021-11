Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIACASTELFRANCO (TREVISO) Doveva essere una giornata memorabile: il suo battesimo dell'acqua, la prima immersione in acque libere. Un'emozione che per un aspirante sub non si scorda mai. Invece per Adriano Albertin, 75 anni, di Selvazzano Dentro (Padova), il tuffo nel blu del laghetto artificiale di Castelfranco Veneto si è trasformato in tragedia. L'anziano è stato stroncato da un malore ieri mattina poco prima delle 13 durante un...