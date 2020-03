IL NEGOZIATO

BRUXELLES Alta tensione sulla risposta europea anticrisi. E questa volta tra Roma e Bruxelles. Dopo il videovertice Ue di giovedì scorso, in cui c'è stato il duro scontro sul Covid-bond e sull'intervento del fondo salva-Stati, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è uscita allo scoperto legittimando le critiche degli oppositori all'emissione di una obbligazione comune europea proposta da 9 Stati, tra cui Italia, Francia e Spagna. All'agenzia tedesca Dpa ha detto: il Covid-bond «è uno slogan, la questione più importante riguarda le garanzie», ci sono delle «riserve giustificate in Germania e anche in altri Paesi». Qualche giorno fa, prima della riunione dei capi di Stato e di governo, era stata neutrale: «Stiamo guardando a tutti gli strumenti e qualunque aiuto sarà usato, ciò vale anche per i Covid-bond; se aiutano e se sono strutturati correttamente saranno usati». Non aveva chiuso la porta all'idea, pur non schierandosi a favore. Ora indica che l'opposizione al Covid-bond (di Germania, Olanda, Austria, Finlandia) ha argomenti validi. Dunque, appare essersi spostata verso il no. Ha lasciato sospesa la conclusione. Richiesta di precisare se ritenesse ancora probabile la nascita degli Eurobond, von der Leyen ha risposto: «L'Eurogruppo ha il mandato di sviluppare diverse proposte entro 14 giorni con un occhio al Mes, poi dovranno presentarle nuovamente ai capi di stato e di governo. Bisogna aspettare e vedere». In ogni caso la reazione dall'Italia non si è fatta attendere. A Roma ci si sente come dopo una pugnalata. Il premier Conte è stato molto secco: «Il compito di definire una proposta non è rimesso alla presidente della Commissione, ma è dell'Eurogruppo». Il ministro dell'Economia Gualtieri è andato oltre: «Le parole di von der Leyen sono sbagliate, la risposta più adeguata a uno shock simmetrico sull'economia è contenuta nella lettera dei 9 e tutti devono essere all'altezza della sfida, anche la presidente della Commissione».

IL PERCORSO

L'ipotesi di un bond comune emesso da una istituzione Ue (sarebbe la Banca europea degli investimenti) divide i governi quanto la stessa Commissione. Infatti, il responsabile dell'economia Paolo Gentiloni continua a ripetere che «non va esclusa alcuna opzione». Non solo: a favore di un bond comune ci sono 9 stati che hanno avanzato la proposta: Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Slovenia, Lussemburgo, Irlanda e Belgio, e qualche altro che ha indicato interesse in modo non plateale, come i paesi baltici, Slovacchia, Malta, Cipro. Le dichiarazioni di von der Leyen la dicono lunga sulla difficoltà a sormontare le opposizioni che restano forti, con Germania e il solito fronte del Nord contrari per timore che ad un certo punto tocchi a loro sostenere il debito altrui. A Bruxelles si scommette sul fatto che a Berlino ci si renderà presto conto della necessità di «armare» uno strumento finanziario di portata europea. Che prenda la forma di un intervento del Mes (ma lo scontro è sulle condizioni) o di un forte intervento della Bei, o di tutti e due, si vedrà. Non va dimenticato che il Covid-bond viene visto con favore dalla Bce, che non vuole trovarsi sola sui mercati a difendere la stabilità finanziaria dell'Eurozona. Perfino il banchiere centrale olandese Klaas Knot, tra i più noti critici del superaccomodamento monetario, lo ritiene praticabile.

In pieno contrasto con il governo del suo paese ha indicato: «Quando vedi cosa accade con il virus in Italia e Spagna credo che la richiesta di solidarietà sia estremamente logica. Come si attua questa solidarietà, naturalmente è una decisione politica: i Covid-bond sono una strada. Ce ne sono altre, come il Mes».

Si lavora a diverse ipotesi. Intanto von der Leyen ha indicato che non sta lavorando a un piano per emettere un bond speciale della Commissione europea per «limiti legali». L'attenzione è sulla Banca europea degli investimenti, dove da giorni sono in corso lavori di approfondimento per «montare» l'emissione di una obbligazione di taglia consistente: tra 1.000 e 1.500 miliardi. Si lavora sull'ipotesi di una ricapitalizzazione (Italia, Francia e Germania sono gli azionisti con la maggiore quota di capitale al 19%, 46,7 miliardi ciascuno). Però prima della crisi sanitaria non c'era grande appetito per nuovi impegni da parte degli Stati. L'ultimo aumento di capitale di 10 miliardi è del 2012 e non fu una passeggiata.

Il negoziato sul bilancio Ue 2021-2027 è ancora in aria. Tra le ipotesi allo studio la creazione di un fondo di garanzia garantito dagli Stati che permetta alla Bei di incrementare l'impegno finanziario per la crisi sanitaria. E la possibilità di inserire nell'operazione anche il Mes.

Antonio Pollio Salimbeni

