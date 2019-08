Imbarazzo a Londra: in un video il principe Andrea a casa Epstein

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCANDALONEW YORK Affacciato nello stretto spiraglio del portone, per un rapido saluto alla giovane donna che sta uscendo di casa. Un'occhiata guardinga intorno per vedere se è stato notato da qualcuno in strada, poi l'uscio si richiude. Il filmato del principe inglese Andrew, ospite nove anni fa nell'abitazione newyorkese del finanziere Jeffrey Epstein, è approdato ieri sui media britannici con una nuova ondata di polemiche e di imbarazzo per la casa reale. Il video è stato ripreso nel dicembre del 2010, due anni dopo che Epstein era...