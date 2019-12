Ilva, oggi il giudizio su Afo2 senza rinvio scatterà la Cigs

LA VERTENZA

ROMA Ilva, il giorno del giudizio su Afo2. Si decidono oggi presso il Tribunale del Riesame di Taranto le sorti dell'Altoforno 2, uno dei tre attualmente in funzione nel polo siderurgico, da novembre 2018 in gestione ad ArcelorMittal. I giudici dovranno infatti esaminare il ricorso presentato da Ilva e stabilire se restituirle l'altoforno per gli ulteriori lavori di messa in sicurezza, oppure confermare il sequestro senza facoltà d'uso deciso dal giudice Francesco Maccagnano lo scorso 10 dicembre. In quest'ultimo caso verrebbero confermati fermata e spegnimento dell'impianto. Il Mise si augura che venga dato altro tempo, visto che le operazioni preliminari sono già iniziate, ma l'impianto è ancora in marcia e deve mantenere, per ragioni di sicurezza, un livello minimo produttivo di 4.800 tonnellate al giorno fino all'ultima fase dello spegnimento.

Dall'8 gennaio in poi, invece, le modifiche impiantistiche che saranno implementate non consentiranno la successiva ripresa del normale esercizio dell'Afo2. E il 18 gennaio, con il completamento della fase di abbassamento carica dell'Altoforno, dovrebbe iniziare il colaggio della salamandra, che consiste nella foratura del crogiolo e nel colaggio degli ultimi fusi. L'udienza al Riesame, a porte chiuse, prevede l'intervento del giudice relatore, quindi la parola passerà agli avvocati di Ilva, Filippo Dinacci e Angelo Loreto. E' di circa un centinaio di pagine il ricorso sull'altoforno che il 17 dicembre gli avvocati di Ilva hanno presentato al Riesame. In sintesi, viene chiesto di annullare il provvedimento del giudice Maccagnano e di concedere a Ilva la proroga (9 mesi) necessaria agli ulteriori lavori di messa in sicurezza dell'altoforno. Il tempo necessario, si legge nel ricorso, per realizzare e installare la macchina a tappare, chiesta dal custode giudiziario Barbara Valenzano e inserita nelle prescrizioni di sicurezza. Ilva sostiene che l'altoforno, dopo la prima tranche di lavori a seguito dell'incidente mortale di giugno 2015 (vicenda che ha originato il caso giudiziario a tutt'oggi aperto) è già sicuro. Adesso i nuovi interventi (ordinate sei nuove macchine per i due campi di colata con un investimento complessivo di 10 milioni di euro, di cui 3,5 bonificati come acconto) servono ad abbattere completamente il rischio. Ovviamente la sentenza attesa per oggi è destinata ad avere un peso sulla trattativa in corso tra governo e ArcelorMittaL. Lo spegnimento, qualora fosse deciso, avrà anche un peso sulla prosecuzione della trattativa e farebbe scattare la Cigs per 3.500 dipendenti.

Michele Di Branco

