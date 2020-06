LA TRATTATIVA

ROMA Non aspetteranno la fine della riunione di domani con il Mise per valutare cosa fare. Le tute blu dell'ex Ilva, coordinate dai sindacati, hanno già deciso: domani, in concomitanza con il tavolo tra governo e sindacato, incroceranno le braccia, 24 ore di sciopero, a cominciare dalle sette del mattino, per far capire al governo che non è più il momento di tergiversare e portare avanti trattative infinite. Che poi, come nel gioco dell'oca, tornano sempre alla stessa casella: cinquemila esuberi. Questa la cifra (3.300 più i 1.700 di Ilva As in cig) secondo le indiscrezioni sul nuovo piano industriale che ArcelorMittal ha inviato venerdì scorso al governpo e che fino ad ora i sindacati non hanno ricevuto. Domani al tavolo convocato dal ministro Patuanelli, quindi, andranno senza carte ufficiali. Il timore, visto anche il numero molto ampio di partecipanti invitati al meeting, è che la video-riunione finisca con un nulla di fatto. Sul tavolo pesa anche l'annuncio fatto dall'azienda il 4 giugno scorso del ricorso alla cassa integrazione ordinaria per tutti gli 8.200 dipendenti dello stabilimento di Taranto a partire dal 6 luglio per 9 settimane. Se, come probabile, le indiscrezioni dovessero essere confermate per i sindacati non ci sono dubbi: «Il piano è inaccettabile».

ALTA TENSIONE

Fiom, Fim e Uilm «rivendicano con forza la piena occupazione, gli investimenti e il risanamento ambientale oggetto dell'accordo sindacale» del 6 settembre 2018. Nemmeno l'intesa di marzo - alla quale i sindacati non hanno partecipato, e che comunque il nuovo piano di ArcelorMittal non rispetta - va bene.

Tra gli operai la tensione è alle stelle. Oggi ci sarà un consiglio di fabbrica a Taranto e non si escludono manifestazioni spontanee. La presa di posizione del ministro dello Sviluppo Economico che ha bocciato il piano è importante, ma non sembra sufficiente a calmare gli animi. Il governo deve agire subito. E invece - questo il ragionamento dei sindacati - si continua a perdere tempo. Così anche i finanziamenti del New Green Deal sui quali il governo punta molto per la decarbonizzazione a Taranto (ricordati ieri anche da Frans Timmermans, vicepresidente Commissione Ue) potrebbero arrivare fuori tempo massimo .

Giusy Franzese

