Ilva, i commissari: «Le riserve al minimo» Dossier Taranto in Cdm

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO L'ispezione ha confermato le fosche previsioni: «riserve al minimo», che permettono alla fabbrica di andare avanti per «un raggio di azione molto ridotto». È quanto hanno verificato i commissari straordinari dell'Ilva in amministrazione straordinaria nel sopralluogo effettuato ieri nello stabilimento Arcelor Mittal di Taranto.PENALE DA UN MILIARDOI commissari, con dirigenti e tecnici, hanno compiuto verifiche in particolare nell'area dei parchi minerali, dove vengono stoccati i materiali che servono ad alimentare l'attività...