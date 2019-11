Ilva, chiusura sospesa Pressing di Mattarella: un problema nazionale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Continua la battaglia a tutto campo per fronteggiare l'addio di ArcelorMittal al polo siderurgico italiano. Ma intanto alla richiesta del giudice di Milano di non interrompere l'attività degli impianti, la società risponde con la sospensione delle procedure di spegnimento (anche l'altoforno 2 al momento resta acceso) in attesa della prima udienza sul ricorso d'urgenza presentato dai commissari, fissata per il 27 novembre. TENSIONE AI CANCELLILa tensione era rimasta alta tra i lavoratori, l'indotto compreso in presidio davanti...