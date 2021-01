L'ORDINANZA

Perseguitato in Pachistan «a causa del proprio orientamento sessuale», sopravvissuto a «un durissimo viaggio» lungo la rotta balcanica, arrivato in Italia senza poter «presentare domanda di protezione internazionale», rispedito dapprima in Slovenia, poi in Croazia e infine in Bosnia Erzegovina, subendo «violenza dalle autorità slovene e torture e trattamenti inumani dalle autorità croate». È l'odissea di un 27enne aspirante profugo, che insieme ad altri quattro connazionali (fra cui due ragazzini) lo scorso 15 luglio era stato soccorso dai volontari in centro a Trieste, dov'era tuttavia intervenuta la polizia per attuare uno dei famosi «respingimenti informali», previsti dall'accordo bilaterale del 1996 fra i Governi di Roma e Lubiana, che però il nostro Parlamento non ha mai ratificato, ragione per cui quella prassi «è illegittima sotto molteplici profili». Per questo il Tribunale capitolino ha accolto il ricorso del giovane contro il ministero dell'Interno, che è stato condannato non solo a pagargli oltre 1.800 euro di spese legali, ma soprattutto a «emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il suo immediato ingresso nel territorio dello Stato italiano».

LE TESTIMONIANZE

A settembre il Viminale aveva comunicato che, dall'inizio del 2020, erano state 852 le persone «riammesse in Slovenia», come ricorda la giudice Silvia Albano, nell'ordinanza che non chiude certo gli occhi di fronte alla realtà: «Numerose fonti internazionali e numerosissime testimonianze raccolte dalle Ong danno conto delle terribili violenze perpetrate dalla polizia della Croazia ai danni dei migranti e dei sistematici respingimenti in Bosnia», dove i migranti sono «ora esposti al gelo invernale senza avere un riparo».

Il racconto del pachistano era stato raccolto, e documentato con tanto di fotografie, dall'organizzazione non governativa Border Violence Monitoring Network. Il provvedimento del Tribunale dedica un paio di pagine, dense di particolari agghiaccianti, a trattamenti che «possono ritenersi provati». Ecco allora la consegna dei giovani dalla polizia italiana, «sotto la minaccia di bastoni», a quella slovena, che li aveva «presi a calci e colpiti con manganelli», prima di passarli agli agenti croati, che a loro volta li avevano picchiati «con manganelli avvolti dal filo spinato e presi a calci sulla schiena», fino a un drammatico conto alla rovescia lungo il confine bosniaco: «Avevano iniziato a colpirli e a spruzzare loro addosso spray al peperoncino aizzando il pastore tedesco che era con loro che li aveva inseguiti cercando di morderli».

LE MOTIVAZIONI

Secondo la giudice Albano, tutto questo non sarebbe successo se le autorità italiane avessero accolto la volontà del 27enne e dei suoi connazionali di presentare domanda di protezione internazionale, anziché sequestrare i loro telefoni, fargli firmare dei documenti (che non erano però l'istanza di asilo) e avviare il respingimento a catena. Sono sostanzialmente tre le motivazioni per cui è stato accolto il ricorso del pachistano, patrocinato dalle avvocate Caterina Bove e Anna Brambilla dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, con un verdetto che potrebbe fare giurisprudenza al di là del caso specifico. La prima: «La riammissione avviene senza che venga emesso alcun provvedimento amministrativo». La seconda: «Lo Stato italiano non avrebbe dovuto dare corso ai respingimenti informali in mancanza di garanzie sull'effettivo trattamento che gli stranieri avrebbero ricevuto in Slovenia in ordine al rispetto dei loro diritti fondamentali». La terza: «La riammissione informale non può mai essere applicata nei confronti di un richiedente asilo, senza nemmeno provvedere a raccogliere la sua domanda, con una prassi che viola la normativa interna e sovranazionale in materia».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA