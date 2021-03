L'INCHIESTA

ROMA L'assassino di Ilenia Fabbri si chiama Pierluigi Barbieri, 52 anni. Il mandante è invece l'ex marito della Fabbri, Claudio Nanni. Da ieri i due uomini sono in carcere con l'accusa di omicidio. La donna, 46 anni, è stata uccisa, sgozzata nel suo appartamento di Faenza (Ravenna) il 6 febbraio 2021. Il movente del delitto sarebbe da ricondurre al profondo astio che l'uomo provava nei confronti della 46enne a causa di alcune richieste economiche. Stipendi non pagati da parte di Nanni all'ex moglie. Il 26 marzo era prevista la prima udienza della causa che Ilenia Fabbri aveva avviato per chiedere di essere risarcita per avere lavorato nell'officina dell'allora marito a Imola.

LE INDAGINI

L'alibi solidissimo di Claudio Nanni ha, paradossalmente, insospettito fin da subito chi ha condotto le indagini. Quando Ilenia è morta, attorno alle 6 di mattina del 6 febbraio, l'ex marito aveva appena imboccato l'autostrada, in compagnia della figlia Arianna (che viveva con la madre) in direzione Milano.

È stato a quel punto che un uomo misterioso, vestito di scuro, è entrato in casa, usando probabilmente delle chiavi fornitegli dall'ex marito, e ha aggredito Ilenia che gli ha opposto resistenza prima di essere sgozzata e abbandonata senza vita nella tavernetta del piano terra. Un uomo è stato intravisto dall'amica della figlia, rimasta a dormire in casa, probabilmente all'insaputa dei due, e ripreso pochi minuti prima dalle telecamere di sorveglianza di una casa vicina mentre passeggiava da solo a un orario decisamente insolito.

LE ACCUSE

Un uomo misterioso al quale la procura di Ravenna è convinta di aver dato un nome e un volto, quello di Pierluigi Barbieri, vecchia conoscenza del marito, appassionato di moto e con qualche guaio con la giustizia. Era uscito di galera in agosto, dove era finito per una sorta di spedizione punitiva sfociata in una rapina ai danni di un disabile. I due arrestati si erano incontrati un paio di volte a un distributore di benzina della zona. E la macchina di Barbieri è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza poco lontano dal luogo del delitto alle 5.15. Chi altri - si sono chiesti gli inquirenti - poteva uccidere Ilenia?

La procura ha indagato a fondo sulla sua vita: conduceva un'esistenza tranquilla in una cittadina di provincia, non aveva vite parallele da nascondere, non aveva abitudini inconfessabili, non aveva nemici, non aveva conflitti, era circondata di affetti sinceri, come quello della figlia e delle amiche che al suo funerale si sono presentate con le scarpe rosse. La sua principale preoccupazione erano gli strascichi, emotivi ed economici, di un matrimonio finito male. Un quadro accusatorio sufficiente, per il gip di Ravenna, per far finire Nanni e Barbieri in carcere, entrambi accusati di omicidio premeditato, elaborato e pianificato per motivi abietti: il primo come mandante, ma anche come basista, l'altro come esecutore che, secondo i piani, sarebbe dovuto sparire nel nulla una volta uccisa Ilenia, senza lasciar immaginare nessun coinvolgimento.

La vita tranquilla di Faenza è stata violentemente scossa da questa storia. Fino all'8 marzo un fascio di luce rossa, colore simbolo della lotta alla violenza di genere, illuminerà Piazza del Popolo, per ricordare Ilenia. Ma le indagini vanno avanti, anche per capire, se delitto su commissione è stato, qual è l'onorario di un sicario nella tranquilla provincia romagnola, quanto vale una vita umana? «Non credo troveremo un assegno - ammette il procuratore di Ravenna Alessandro Barberini - ma non pensiamo a una cifra altissima».

Giuseppe Scarpa

