VENEZIA Senza stipendio o in cassa integrazione causa covid. I nuovi poveri provengono dalla classe media, sono lavoratori stagionali, principalmente nell'ambito del turismo, ma anche partite Iva e artigiani. E il Comune di Venezia si ritrova sommerso di richieste d'aiuto. Le domande da parte delle persone bisognose sono triplicate, da 3.047 del 2019, l'anno scorso sono diventate 10.121 (+332,16%). I beneficiari di contributi economici sono passati da 861 a 1.302, i fondi stanziati da 653.386 a 1.037.793, 68 euro. Anche i provvedimenti verso i bambini sono saliti da 246 a 336. La disperazione non ha avuto limite, c'è chi non aveva nemmeno la possibilità di comprare i pannolini, dato che nell'anno ne sono stati consegnati 110. Il 2020 è stato l'anno in cui chi viveva tranquillamente si è trovato improvvisamente spazzato via dalla sua normalità per esser catapultato in un vortice di incertezze, timori e arrabbiature che solo chi vive può descrivere. Chi vive, oppure chi ci ha a che fare quotidianamente. Perché per ogni richiesta d'aiuto, c'è chi risponde sì o no, chi vaglia le carte e guarda negli occhi la persona.

La testimonianza di una dipendente parla da sé. «Non è facile vedere una persona piangere», afferma una dipendente del servizio coesione sociale del Comune. Se da un lato c'è chi si presenta a capo chino in Comune chiedendo aiuto, dall'altro lato del plexiglas (ormai, dal 2020, si è costretti anche a questo), c'è un dipendente comunale che fa del suo meglio. Nessuno era preparato ad accogliere la nuova ondata di povertà: «Abbiamo dovuto far i conti con un fenomeno tutto nuovo, con un servizio da riorganizzare e di questo va ringraziato tutto il personale», afferma l'assessore Simone Venturini. «È un mercoledì mattina ed è fissato un primo colloquio di una persona di cui, per il momento, so solo il nominativo, l'età, la residenza e il motivo per cui ci ha contattati: uomo, 40 anni, della terraferma, problematiche economiche. Lo accolgo sulla porta. È una persona distinta, ha abiti sportivi, porta bene i suoi anni, accenna un sorriso che però scompare velocemente al mio invito a realizzare le procedure previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica», racconta una dipendente del servizio coesione sociale. Gianni (nome di fantasia), non è a suo agio.

La testa si abbassa, iniziano le lacrime: «Mi chiedo quali parole sostituiscono queste lacrime e provo ad ascoltare le emozioni che scendono sulle guance di un uomo di 40 anni che si trova in un ufficio di servizio sociale: smarrimento, dispiacere, sofferenza. Gli porgo un fazzoletto per asciugarsi le lacrime e gli chiedo se posso essergli utile». Gianni è l'emblema della classe media, un lavoro (in ambito turistico), una famiglia, tre figli, una casa a Marghera acquistata con il mutuo trentennale. Anche per lui l'incubo inizia con la cassa integrazione e l'interruzione del rapporto di lavoro. I risparmi stanno finendo, le spese corrono, uno sguardo ai bambini e il pensiero fisso di cosa metter loro in tavola. Per questo è in Comune: «Non so bene di cosa vi occupate, ma ho bisogno di una mano perché sono in difficoltà. Lei non sa quanto mi costa stare seduto su questa sedia, ma ho bisogno di parlarne con qualcuno e capire come uscire da questa situazione». La dipendente del servizio racconta la sua reazione: «Gianni è di nuovo in silenzio e si guarda le mani che più volte, mentre parlava, ha chiuso a pugno. Prendo la parola e lo ringrazio per aver condiviso con me la sua attuale situazione di difficoltà e soprattutto per trovato le parole per raccontarla, per avuto la capacità di chiedere un appuntamento e presentarsi all'incontro di oggi». Inizia così la trafila burocratica per gli aiuti.

