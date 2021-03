IL CONFRONTO

ROMA «Abbiamo tutte le carte in regola per diventare un hub di ricerca come lo siamo già nella produzione dei farmaci. Le imprese ci sono. Siamo produttori di speranze di vita per milioni di cittadini». Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, arriva alla sintesi e aggiunge: «Con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti stiamo lavorando in un'ottica strategica, per cercare di capire se in Italia ci sono le macchine per produrre i vaccini anti-Covid. Abbiamo fatto una mappatura, saremo in grado di capire come andare avanti. Ci vorranno mesi. Dovrà esserci il trasferimento della tecnologia. Ma siamo pronti». Scaccabarozzi che si sofferma anche sui brevetti spiegando che toglierli farebbe «un danno alla ricerca, perché chi non brevetta, non fa ricerca» interviene al webinar Obbligati a crescere. Vaccino, come ricominciare, nel giorno di uscita dell'inserto MoltoSalute, ieri con i giornali del Gruppo Caltagirone. Webinar con la partecipazione di Maria Cristina Messa, ministra di Università e Ricerca. Di lì a qualche ora si è riunito proprio il tavolo al Mise, dove il ministro Giorgetti ha ribadito la forte determinazione del governo a conseguire l'obiettivo della produzione in Italia entro l'anno dei bulk (il principio attivo e gli altri componenti del vaccino) e del relativo infialamento ad opera di imprese che hanno dato la disponibilità. Serve ora con una accelerazione che si auspica da parte della Commissione Ue il trasferimento tecnologico da parte dei gruppi che hanno i vaccini approvati.

Un passo fondamentale, anche secondo Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri di Milano, «realizzare vaccini nel nostro Paese, nell'ambito di una collaborazione europea. Va fatto con urgenza, altrimenti avremo sulla coscienza i morti che andranno avanti. Siamo stati completamente inattivi». Passaggio raccolto da Lucia Aleotti, azionista di controllo di Menarini: «Gli Usa e il Regno Unito hanno avuto un dialogo anticipato e fiducioso con l'industria farmaceutica. L'Europa è stata più lenta, siamo malati di economicismo con l'attenzione all'acquisto sotto certe condizioni e criteri ma questi valgono in tempo di pace e non di guerra al virus». In precedenza aveva aperto la strada a Scaccabarozzi sul piano per la produzione di vaccini.

Di suo, «Menarini è impegnato nello sviluppo dell'anticorpo monoclonale messo a punto nei laboratori di Toscana Life Sciences dal gruppo di Rino Rappuoli», ricorda Aleotti, e sotto lockdown ha investito oltre 150 milioni di euro per creare uno stabilimento in grado di produrre 3 miliardi di compresse l'anno, dando lavoro a «500 persone tra diretti e indiretti di elevatissima preparazione scientifica». E si torna alla ricerca, il cui «esempio lampante» in termini di valore «lo abbiamo visto con il vaccino anti Covid disponibile in meno di un anno», sottolinea la ministra Messa. La ricerca italiana, dice, «ha bisogno di fondi, collegamenti fra settori e ricercatori ed ha bisogno che ci si concentri sul passaggio dalla ricerca al business, che poi è un passaggio del Pnrr su cui stiamo cercando di introdurre risorse». Quanto al vaccino, «va garantito a tutti. In generale penso che i brevetti debbano generare ricchezza. È un punto da affrontare».

Che scenario ci aspetta? Ad oggi ci sono sette varianti sotto osservazione, «tre destano preoccupazione sottolinea Maria Rosaria Capobianchi, alla guida del laboratorio di Virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma e sono la britannica, la brasiliana e la sudafricana. Le altre sono degne di attenzione». Un altro dato certo è che il Covid incide sulla nostra vita anche mentalmente. «La pandemia ha buttato tutti in uno stato di crisi esistenziale spiega la psicologa Anna Zanardi Possiamo parlare di salute mentale se interveniamo nei tempi giusti, parleremo di malattia mentale se non interveniamo». Vaccinare e recuperare. Non solo Covid. «Si sono persi centinaia di migliaia di esami e screening oncologici rileva Francesco Cognetti, direttore di Oncologia medica del Regina Elena di Roma Ci farà tornare indietro di venti anni nei progressi di ricerca e prevenzione». Ed è «già aumentata la mortalità di persone con problemi cardiovascolari», rimarca Antonio Giuseppe Rebuzzi, professore di Cardiologia alla Cattolica di Roma, anche per la paura di presentarsi in ospedale. L'ambasciatrice Airc Carolyn Smith, ballerina e coreografa, invita a «fare i controlli».

Si poteva scongiurare la terza ondata? «Se i miei avvertimenti fossero stati recepiti sottolinea Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza , se si fosse adottata una strategia no Covid, oggi staremmo in una condizione di normalità».

