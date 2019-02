Il voto online sul caso Diciotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Poco più di 52 mila militanti M5S hanno tenuto mezza Italia col fiato sospeso sulle sorti del governo giallo-verde votando, fra mille difficoltà, al 59% per il no al via libera parlamentare al processo a carico di Matteo Salvini e per il 41% per il si. Com'è noto, il leader della Lega è accusato di aver violato la legge dal Tribunale dei Ministri di Catania per aver bloccato per 5 giorni lo sbarco di 177 migranti dalla nave militare Diciotti.Ma il voto della base M5S oltre che un'indicazione sul processo a Salvini era...