IL VOTO

NEW YORK Il reverendo Rafael Warnock si è aggiudicato uno dei due seggi senatoriali in Georgia; il suo collega democratico John Ossoff è sulla buona strada per assicurarsi il secondo e si è già proclamato vincitore. I democratici avranno 50 dei 100 seggi al senato, e conteranno sulla maggioranza grazie al voto decisivo della vice presidentessa Kamala Harris. L'amministrazione Biden partirà con il controllo totale, per quanto esiguo, dell'esecutivo e del legislativo, nonostante l'ultimo tentativo dei fedeli di Donald Trump al congresso di ostacolare la conta dei voti dei grandi elettori e invalidare il voto del 3 novembre. Anche Atlanta è stata ieri teatro di una violenta protesta. Dimostranti armati hanno assediato il Campidoglio e il servizio segreto ha dovuto scortare fuori dal palazzo il segretario di stato Raffensperger e alcuni suoi assistenti.

ILTRIONFO

Il successo a valanga dei democratici in Georgia sembrava impossibile due mesi fa, specie per il seggio che vedeva opposto Ossoff al veterano repubblicano David Perdue, profondamente radicato nella nomenclatura politica dello stato del sud. È stato ottenuto grazie alla mobilitazione straordinaria di 4,5 milioni di elettori, appena il 10% in meno rispetto alle presidenziali. I repubblicani hanno confermato la scacchiera del voto di novembre, ma sono scesi ben sotto le percentuali di gradimento che i loro elettori avevano espresso per Donald Trump. I democratici invece hanno superato il risultato di Biden quasi in ogni contea, grazie al supporto massiccio della comunità di colore. Gli ultimi dati dello spoglio ancora in arrivo dovrebbero portare il distacco di Ossoff su Perdue oltre lo 0,5%, soglia di sicurezza per evitare il riconteggio dei voti, e chiudere la partita.

IL MOVIMENTO

L'evento inaspettato è stato favorito dal massiccio sforzo del movimento Fair Fight, dell'attivista e contendente sconfitta per la corsa governatoriale, Stacey Abrams. Durante i mesi della campagna presidenziale, e poi in attesa del ballottaggio, il gruppo ha iscritto migliaia di nuovi elettori alle liste elettorali.

GLI INNESTI

La Georgia, fino a ieri bastione della causa conservatrice, è da oggi uno stato blue, nelle mani del partito democratico. Cosa voglia dire questo passaggio in termini politici è chiaro dalle nomine annunciate a cavallo tra martedì e mercoledì. La leader democratica la Nancy Pelosi ha incluso nella commissione per Controllo della camera i nomi di Alexandra Ocasio Cortez e di altri giovani progressisti di prima linea, mentre Bernie Sanders è avviato a conquistare la direzione della commissione Bilancio del senato.

Le chiavi della spesa e della sua programmazione legislativa passano nelle mani dell'ala più avanzata del partito, a suggello di un passaggio inaspettato che non potrà non forzare la mano di Biden nel disegnare l'agenda politica dei prossimi anni.

Fl. P

