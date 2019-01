Il voto in giunta su Matteo imbarazza i Cinquestelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «No, no, non posso dire nulla perché non abbiamo ancora deciso». Proprio a Michele Giarrusso, senatore pentastallato, è toccato apprendere ieri da Maurizio Gasparri, presidente della giunta per le autorizzazioni di palazzo Madama, della volontà del tribunale dei ministri di Catania di voler procedere contro Matteo Salvini. IL FERRONel luglio scorso al senatore grillino era stata negata l'immunità, forse per molto meno, dai suoi stessi compagni di partito. «Mai faremo ricorso all'immunità e all'insindacabilità»,...