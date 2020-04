IL RETROSCENA

ROMA Sì all'introduzione di Recovery Bond garantiti dal bilancio Ue, sì al Mes, no ai coronabond. La risoluzione del Parlamento europeo che disegna gli strumenti messi a disposizione dell'Unione per affrontare la crisi economica, spacca la maggioranza e l'opposizione. A favore hanno votato il Pd, Iv e FI, contro Lega e FdI. Astenuti dieci europarlamentari del M5S mentre in tre hanno votato contro e una non ha partecipato. «La maggioranza del Governo Conte su questo voto decisivo si è sciolta», nota Benedetto Della Vedova (+Europa). Riflessi immediati sulla tenuta della coalizione di governo è però difficile che a breve possano esserci, ma gli scricchiolii cominciano ad essere sempre più evidenti.

IL GIOCO

«Lascia molto perplessi l'astensione ed il voto contrario del gruppo M5S». Malgrado i toni cauti, il capogruppo Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, esprime quella crescente insofferenza dei Dem nei confronti dell'alleato che di recente è emersa con sempre maggiore frequenza. Il risultato è che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenta al Consiglio Europeo della prossima settimana con una maggioranza spaccata e il primo partito della coalizione che riaccende in Europa tutti i dubbi e le perplessità, celebrate con la sfida del balcone, sul M5S che hanno alimentato molti dei pregiudizi contro l'Italia ritenuto Paese a rischio per la tenuta dell'Unione. Non è quindi bastato evitare al premier il voto in Parlamento sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue. Soprattutto il voto di ieri del M5S rende meno credibile quel passaggio che si è consumato lo scorso agosto quando si è celebrato la nascita di una maggioranza-Ursula proprio per sottolineare la voglia del governo di giocare nel recinto dell'Unione.

Ora Conte è invece alle prese con un dibattito interno al M5S sul Fondo salva-stati (Mes) ricco rigidità ideologiche malgrado il premier abbia chiesto una pausa rassicurando il Movimento sulla volontà di battersi per azzerare le condizionalità.

Per l'ala antieruopeista del Movimento, così come per la Lega e FdI, il Mes - che l'Italia nel 2012 ha contribuito a realizzare - non dovrebbe stare nemmeno tra gli strumenti che l'Unione propone insieme al fondo Sure, ai miliardi della Bei e ai Recovery bond. Una posizione che indebolisce Conte e isola l'Italia anche dal gruppo dei paesi - in testa Francia e Spagna - che spingono per ottenere una prima forma di debito comune in grado di superare la storica contrarietà dei paesi del Nord Europa agli eurobond. Pragmatico, come sempre, Silvio Berlusconi ha schierato Forza Italia su questa linea che rende forse possibile strappare i Recovery bond senza irritare Germania, Olanda, Austria e Finlandia con un voto sui coronabond, che altro non sono che eurobondo sotto altro nome. Ovvero quell'emissione indiscriminata di titoli pubblici europei che fanno venire l'orticaria ai frugali paesi del Nord e che hanno spinto la Lega a votare contro - risultando decisiva - forse in ossequio ad una fedeltà di gruppo.

Ora la battaglia, al prossimo Consiglio Ue, si concentra sull'emissione di titoli per la ricostruzione limitati nell'ammontare e nella durata e proposti dal gruppo Renew Europe di cui fa parte Sandro Gozi. Poca cosa, forse, per paesi come l'Italia che da anni si battono per mutualizzare un debito che, crescendo a dismisura, toglie peso alle pur valide ragioni. Resta il fatto che il voto di ieri va nella direzione che Paolo Gentiloni e David Sassoli auspicavano. Anche se l'indicazione del Parlamento non vincola i Ventisette, rappresenta un segnale difficile da trascurare.

Al di là dei singoli voti su singoli emendamenti, la fotografia finale riporta in Italia un rimescolamento tra i due schieramenti di maggioranza e di opposizione che potrebbe ripetersi quando dal Consiglio Ue uscirà quel documento che dovrebbe rendere il dibattito italiano meno fumoso. C'è attesa per avere qualche certezza in più sui Recovery bond, così come una messa nero su bianco che il ricorso al Mes non comporta condizionalità. Sull'inapplicabilità ex post delle condizioni sulle quali si esercitano da giorni M5S e Lega interviene Irene Tinagli. La presidente della commissione Econ del Parlamento Europeo, spiega «intanto che non è il board del Mes a decidere, ma è la Commissione che eventualmente propone», ma soprattutto non si può rivedere nulla perchè «non si può rivedere le condizioni di un memorandum che non è mai stato sottoscritto». Dettagli che vanno valutati molto bene, anche perché il Mes è in grado di funzionare da subito, mentre per i Recovery bond occorrerà qualche mese. E non è detto che l'Italia possa avere davanti molto tempo. I grillini più avveduti ne sono consapevoli e guardano con apprensione la disponibilità di Forza Italia.

Marco Conti

