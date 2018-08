Il volto di Mario riconosciuto tra 560 foto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE Il suo volto è stato riconosciuto tra 560 profili diversi. Non ci sono solo le telecamere ad aver incastrato il 25enne senegalese Mohamed Gueye, da venerdì notte in carcere a Venezia con l'accusa di aver violentato una 15enne sull'arenile di piazza Mazzini a Jesolo. Quel book fotografico a disposizione degli investigatori della squadra mobile di Venezia non era casuale: si tratta di un registro di tutte le persone senegalesi controllate dalle forze dell'ordine dal 2016 a oggi. Non tutti necessariamente autori di reati, le...