Il viso dei violentatori nelle foto della serata, sequestrati 800 scatti

ROMA Ottocento istantanee della serata, i ragazzi che ballano in pista al Factory Club, e c'è anche lei, la meno appariscente di tutte, vestita con una maglietta rossa e un paio di pantaloncini. Proprio in quegli scatti si potrebbero nascondere, per gli inquirenti, i volti dei suoi stupratori. Il giovane che ha avvicinato Angela (il nome è di fantasia) al centro del locale, che ha iniziato a farle complimenti e le ha proposto prima di ballare insieme e poi di seguirlo fuori nel piazzale. E anche i suoi due amici che l'hanno raggiunto mentre...