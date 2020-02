LA GIORNATA

ROMA «L'Italia non si ferma, volgiamo lo sguardo al domani, sempre più determinati a far correre l'economia. Questo vale per tutta l'Italia. Dobbiamo moltiplicare le nostre energie. Insieme ce la faremo». Il premier Giuseppe Conte prova a iniettare un po' di ottimismo nell'emergenza. E approfitta di un video collegamento con alcuni sindaci e famiglie del lodigiano che «il governo unito non vi abbandonerà».

Del resto il governo è corso ai riparti con le prime misure urgenti per sostenere famiglie lavoratori, imprese più colpiti dall'emergenza. Il primo decreto varato ieri prevede la sospensione di tutti i pagamenti, non solo delle tasse e delle cartelle ma anche di utenze e contributi. Varate poi misure per aiutare i lavoratori delle aree critiche. Arriva anche lo stop a contributi previdenziali e ritenute fiscali per il tutto il settore alberghiero italiano. Ma scatteranno a stretto giro anche misure per altri settori. Il decreto però è criticato da Forza Italia, che con Gelmini promette stravolgerlo, mentre Salvini avrebbe voluto uno stop alle scadenze delle cartelle in tutta Italia, ipotesi respinta dal ministro Gualtieri. A difendere l'export del made in Italy è scesa invece in campo Bruxelles. Il coronavirus non si trasmette tramite alimenti. E dunque, misure restrittive sul commercio di prodotti alimentari non sono giustificate, ha detto ieri la Commissione in difesa dei casi segnalati di difficoltà di esportazione dei prodotti alimentari italiani bloccati da importatori di altri Paesi Ue, con la richiesta di un certificato Coronavirus free, per varcare le frontiere. Ma intanto ieri è esploso il caso Grana Padano, dopo il blocco alle frontiere con la Grecia. «Casi isolati» per la ministra Teresa Bellanova .

TERREMOTO SUI MERCATI

Intanto, almeno sui mercati il contagio non accenna a mollare la presa. Anzi. Un venerdì nero per tutte le Borse ha archiviato una settimana da dimenticare per gli investitori. Ora è anche lo spettro della crisi del 2008 ad alimentare la fuga dai listini. Così l'Eurostoxx 600, che raggruppa i principali titoli quotati sulle Borse del Vecchio continente, ha perso un altro 3,5% e 310 miliardi di capitalizzazione in un'unica giornata. E sono 638 i miliardi andati in fumo in due sedute (-12% in una settimana). Per Milano, che aveva toccato un calo di oltre il 5%, il tonfo è del 3,5%, con 35 miliardi di valore bruciato in 48 ore (il rosso della settimana è di oltre l'11%). Mentre il ritorno delle tensioni sui titoli di Stato ha spinto lo spread tra Btp e Bund oltre quota 180 punti per poi chiudere a 171, con il rendimento del decennale volato oltre l'1%. Ma è anche la volatilità di Wall Street a ricordare i tempi bui della crisi di dodici anni fa. L'indice Vix è salito ai massimi dalla crisi finanziaria. E del resto l'indice Dow Jones, che in giornata aveva superato il 4% di flessione, è riuscito a ridurre le perdite solo sul finale (-1,39%). Probabilmente convinto dalle parole di Larry Kudlow, il consigliere economico della Casa Bianca. «È una situazione seria», ha detto ieri Kudlow sull'onda dell'ennesimo crollo di Wall Street, «ma non credo che la caduta dei mercati finanziari avrà degli effetti di lungo termine». Subito dopo anche la Fed è scesa in campo per buttare acqua sul fuoco. «L'emergenza coronavirus comporta rischi in evoluzione. Per questo la Fed «è pronta, se necessario, ad agire in maniera adeguata per sostenere l'economia» dice Jerome Powell che ha lasciato intravedere un taglio dei tassi. Effetto dei timori sull'economia globale è anche il crollo del petrolio arrivato a cedere a New York oltre il 7%, sotto ai 44 dollari al barile. Non solo. Nonostante il calo dei contagi in Cina, la diffusione globale del nuovo virus, aggiornato ieri con un nuovo bollettino, aveva già colpito gli indici asiatici. Perfino i metalli preziosi, in genere approdo di chi cerca riparo dall'incertezza, sono finiti tra gli asset sotto choc: l'oro ha fatto registrare a New York la peggiore seduta da circa 7 anni, con il contratto ad aprile (-4,6%, a quota 1.566,70 dollari l'oncia). Mentre l'argento ha perso oltre il 4%. Crolla anche il palladio che lascia sul terreno oltre il 10%.

Il timore è che le economie mondiali faticheranno più del previsto a riprendersi dall'epidemia. Lo sa bene la Borsa di Francoforte, che ha pagato con la peggiore performance in Europa l'ammissione del presidente della Bundesbank Jens Weidmann: l'economia tedesca potrebbe mancare le previsioni di crescita di quest'anno, già limate in precedenza.

Roberta Amoruso

