L'ALLARME

La Farnesina ha provveduto ad allertarli tutti: la cinquantina di italiani che si trovano in questo momento a Wuhan avranno nei prossimi giorni la possibilità di essere evacuati dalla metropoli cinese assediata dal coronavirus. Per loro il ministero degli Esteri e l'ambasciata a Pechino stanno predisponendo un piano che prevede anzitutto il trasferimento, via terra, al di fuori dello Hubei. Quelli che sceglieranno di andar via, una volta varcate le frontiere della provincia del centro del Paese, dovranno essere trattenuti in un ospedale cinese per due settimane, il tempo di assicurarsi che non abbiano contratto il nuovo virus.

I CONTROLLI

Intanto in Italia scattano le contromisure: riunioni quotidiane della task force di esperti istituita dal ministero della Salute, coordinamento con le Regioni, potenziamento del numero verde 1500. E, soprattutto, visite mediche a bordo di tutti gli aerei provenienti dalla Cina negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, con il «controllo della temperatura dei passeggeri», ha detto il segretario generale del ministero della Salute, Giuseppe Ruocco. Sono state arruolate una trentina di unità in più tra medici e infermieri. «Stiamo garantendo personale fisso 24 ore su 24 - ha aggiunto Ruocco - sono previsti 16 medici e altrettanti infermieri a Fiumicino e 14 medici e altrettanti infermieri a Malpensa». Ma il segretario generale sottolinea che si tratta di una misura precauzionale, «al momento in Italia non ci sono casi». Come ha precisato anche una nota del ministero, «le ulteriori verifiche fatte sui casi segnalati si sono tutte rilevate negative».

L'ASSISTENZA

Nel frattempo Stati Uniti, Francia, Russia si preparano intanto a portar via migliaia di connazionali da Wuhan, dove negli ospedali nelle ultime ore si registravano lunghe code - anche di persone che non indossano la mascherina - e mancanza di posti letto. Mentre in strada gli altoparlanti rimandavano in continuazione il messaggio: «Non diffondete dicerie! Se vi sentite male, andate subito in ospedale!»

È una vera e propria corsa contro il tempo quella ingaggiata dagli scienziati cinesi per trovare un vaccino che possa arginare e porre fine all'epidemia di coronavirus, il cui contagio ha toccato ieri quota 2.082 persone, tra le quali 56 morti (tutti nella Repubblica popolare). A preoccupare è la quantità di decessi, raddoppiata nelle ultime 36 ore. A Wuhan ci sono circa 3 mila casi sotto osservazione, 1/3 dei quali avverte il sindaco potrebbero essere presto confermati. Da Pechino, il Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha annunciato di aver isolato il virus, del quale ora i ricercatori stanno selezionando la variante. Mentre la Commissione nazionale per la sanità (Nhc) ha riconosciuto ufficialmente che il nuovo virus è contagioso già dalla fase di incubazione (che può durare due settimane), da prima del manifestarsi dei disturbi.

Si procede isolando il maggior numero di città possibile e spedendovi contingenti di sanitari. Altri 2.300 tra medici e infermieri partiranno nelle prossime ore per lo Hubei. E dopo che il presidente cinese, Xi Jinping, aveva annunciato una task force che sarà creata dai vertici del Partito comunista, e aveva spronato tutti i funzionari a rispettare le direttive, ieri sono filtrate le prime, pesanti critiche ai funzionari locali.

IL MESSAGGIO

In un episodio raro in un paese in cui internet è sottoposta a una censura strettissima, un giornalista dello Hubei Daily, Zhang Ouya, ha scritto che «all'inizio pensavo che un loro licenziamento in questa fase potesse avere ripercussioni negative sul lavoro che tutti stiamo facendo. Ma è sempre più evidente che sono degli inetti senza alcuna capacità di comando. Fatelo per Wuhan, cambiate la leadership immediatamente!».

A Hong Kong, intanto, centinaia di manifestanti hanno appiccato il fuoco al pianterreno di un grattacielo dove le autorità volevano allestire un centro di quarantena. E in Vietnam è avvenuto il primo caso di contagio da uomo a uomo finora registrato al di fuori della Cina. La persona non aveva precedenti di viaggio in nessuna zona della Cina, ma un suo familiare aveva visitato Wuhan.

Michelangelo Cocco

