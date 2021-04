Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE VERIFICHEROMA Da Udine a Palermo, passando per Perugia e Roma, le verifiche a campione del Nas dei carabinieri, questa volta, rivelano che il virus è anche nei supermercati. I militari hanno rilevato irregolarità in un esercizio commerciale su cinque dei quasi mille controllati. Tanto che in dodici casi è scattata la sospensione delle licenze.Dopo gli accertamenti e i dati allarmanti sulla presenza del virus all'interno dei mezzi di...