VENEZIA Mentre a livello nazionale la curva della pandemia pare rallentare, in Veneto è record di morti da coronavirus: 27 in una sola giornata, di cui un terzo nella sola provincia di Vicenza, il focolaio che ieri ha registrato il maggiore incrementi di contagi. A preoccupare la Regione Veneto è l'ipotesi che i posti nei reparti di terapia intensiva possano non bastare, anche perché c'è carenza di respiratori: «È la sfida che ci inquieta, che non ci fa dormire di notte», ha detto il governatore Luca Zaia.

ITALIA

I 54.030 malati di coronavirus in Italia sono aumentati di 3.612 contro i 3.780 di lunedì. I contagiati, comprese le vittime e i guariti, sono adesso 69.176. I decessi 6.820, 743 in più contro i 601 di lunedì. «Il dato nazionale dei decessi è più alto, ma la percentuale di crescita va calcolata su più giorni, su una media, perché le fluttuazioni coprono il vero segnale», ha osservato il fisico Federico Ricci Tersenghi, dell'Università Sapienza di Roma e fra i curatori della pagina Facebook Coronavirus-Dati e analisi scientifiche. «Negli ultimi giorni - ha detto - il dato nazionale sta continuando a scendere gradualmente ma regolarmente; si va verso un picco abbastanza vicino, sempre nell'ipotesi che i dati siano realistici e non sottostimati». Si intravedono i segnali di un miglioramento, tali da indurre a un «lieve ottimismo». La curva dell'epidemia pare cominci a rallentare e la tendenza sembra confermata anche a livello regionale.

Incoraggiano in particolare i dati rilevati negli ultimi giorni soprattutto nelle regioni centrali più popolose, come Toscana e Lazio, che insieme a quelli della Campania sono considerate degli indicatori cruciali. I loro dati suggeriscono che i primi effetti delle misure restrittive cominciano a farsi sentire, sebbene si vedano anche in questi casi delle oscillazioni.

La curva dell'epidemia comincia lentamente a inclinarsi anche per l'astrofisico Fabrizio Nicastro, dell'Istituto nazionale di Astrofisica (Inaf), sulla pagina Facebook Gruppo analisi numerica e statistica dati Covid-19. Tanto che una possibile data del picco potrebbe arrivare entro il 29 marzo: una stima che si basa sul dato più certo disponibile, vale a dire il numero dei decessi.

VENETO

Il Veneto supera i 6mila contagiati da coronavirus, toccando quota a 6.069 casi nell'ultimo bollettino regionale del pomeriggio: vi sono 431 casi in più rispetto a lunedì. Il giorno prima l'incremento era stato di 366. Sono 16.220 le persone in isolamento (+844 rispetto a lunedì, il giorno prima + 1.108). I ricoverati non gravi 1.326 (+21, mentre lunedì su domenica c'era stato un +128), quelli in terapia intensiva 314, venti in più nell'arco di ventiquattr'ore. «Unico raggio di sole», come ha detto Zaia il numero dei dimessi: 414 (+75 rispetto a lunedì). Il dato drammatico è l'aumento dei decessi, 27 in un giorno per un totale di 237. I cluster veneti sono Padova (1415 casi positivi, +34), Verona (1236, +8), Treviso (1102, +11), ma è stato il focolaio di Vicenza a registrare il maggiore incremento di contagiati (+39 per un totale di 783) e di morti (9).

FRIULI VENEZIA GIULIA

992 i tamponi positivi al coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia, con un incremento di 62 casi rispetto a lunedì. Dieci i decessi in più per un totale di 64, di cui 41 nell'area di Trieste-Gorizia, seguita da Udine (18) e Pordenone (5).

L'INCOGNITA

Potrebbero oscillare fra il 20% e il 60% dei casi reali, ma nessuno sa ancora di preciso quante siano le persone che, pur avendo l'infezione da coronavirus, non hanno sintomi e di conseguenza non fanno il tampone, restando in questo modo una realtà sommersa e sconosciuta. È per questo che il Veneto, con il piano del professor Crisanti, ha deciso di andarli a «scovare» così da interrompere il contagio.

Alda Vanzan

