VENEZIA C'è il piccolo Comune di Vo', dove abitava il primo morto da coronavirus in Italia e dove anche ieri non ci sono stati nuovi casi positivi. C'è il Veneto, dove si continuano a liberare posti in terapia intensiva e anche se il numero dei decessi è tornato ad essere alto si comincia già a ragionare sul dopo emergenza. Ma nel resto del mondo non è così, tant'è che dall'Oms, l'Organizzazione mondiale di sanità, arriva il monito: non allentate le misure. Non solo: adesso si sarebbe accertato che il virus fluttua nell'aria e l'Oms starebbe valutando l'uso di mascherine.

LA DISTANZA

Non solo le grandi gocce che si liberano con tosse e starnuti: le particelle di coronavirus possono viaggiare nell'aria anche sulle gocce molto più piccole e leggere che si emettono respirando e parlando e che sono in grado di raggiungere distanze fino a 1,8 metri. A riaccendere il dibattito scientifico è stata l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti. E la virologa Ilaria Capua, dell'Università della Florida, ha detto che «non possiamo escludere il propagarsi del coronavirus dai condizionatori». Si rafforzerebbe, così, la tesi secondo cui tutte le persone dovrebbero indossare le mascherine in pubblico per ridurre la trasmissione del virus, esattamente come ha disposto la Regione Veneto.

IL MONITO

«Se i Paesi si precipitano a togliere le restrizioni troppo velocemente, il coronavirus potrebbe tornare e l'impatto economico potrebbe essere ancora più grave e prolungato», ha ammonito il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus ripetendo che «il modo migliore per limitare l'effetto economico delle restrizioni è attaccare il coronavirus individuando, testando, isolando e curando». Contagi e morti continuano a salire in tutto il mondo e l'Europa resta il centro della pandemia. Nel Vecchio Continente le vittime sono salite a 40.000 con un'impennata in Gran Bretagna e un lieve calo in Spagna. In Germania, terzo Paese europeo per numero di contagio ma molto lontano dai numeri di Italia e Spagna per quanto riguarda le vittime, la cancelliera Angela Merkel è tornata al lavoro dopo quattordici giorni di quarantena e diversi test che hanno sempre dato esito negativo.

ITALIA

Il picco? Più che altro un altopiano. Dai dati forniti ieri dalla Protezione civile il rallentamento in Italia è tangibile, con i 2.339 casi registrati nelle ultime 24 ore contro i 2.477 del giorno precedente, ma è una decrescita molto lenta. Eloquente anche il numero dei decessi: 766 in più in 24 ore contro l'aumento di 760 registrato giovedì: dati che sono costanti da giorni. «La curva è molto piatta, siamo su una sorta di altopiano», ha detto il fisico Enzo Marinari, dell'Università Sapienza di Roma.

Dai dati forniti dal ministero della Salute, la Lombardia mantiene sempre il triste primato per morti (8311), casi totali (47520), dimessi/guariti (13.020) e pure tamponi effettuati (135051). Il Veneto è secondo solo per tamponi (126490), mentre scende al 3° posto per decessi e al 4° per i ricoveri in terapia intensiva. La situazione è molto più critica in Emilia Romagna (1902 morti) e in Piemonte (1043). In tutta Italia i casi positivi sono quasi 120mila, i morti sono stati 14.681.

VENETO

Nonostante alcuni segnali positivi, come l'aumento delle dimissioni dagli ospedali (+3) e il calo dei ricoveri sia nelle aree non critiche (-26) che in rianimazione (-8), il Veneto ha registrato nelle ultime 24 ore un numero considerevole di decessi in ospedale: dai 525 di venerdì a 557 cui si aggiungono altre 5 vittime negli ospedali di comunità. Ma se si considerano anche le persone morte da coronavirus nelle case di riposo, il totale sale a 598; il giorno prima il dato complessivo era 556 (+42). Tra i casi positivi illustri, ormai saliti in Veneto a 10581, c'è anche il sindaco di San Donà di Piave, Andrea Cereser, ricoverato a Jesolo, mentre tutta la giunta è finita in quarantena.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Sono 1.879 i casi di positività, con un incremento di 80 unità rispetto a giovedì. Sette i decessi nell'arco di una giornata che portano a 136 il numero complessivo di morti.

Alda Vanzan

