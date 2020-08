IL FOCUS

ROMA Tamponi per tutti coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Più facile a dirsi, che a farsi. Sui social numerose testimonianze, soprattutto in Lombardia: chi è arrivato il 13 agosto, primo giorno in cui era in vigore l'ordinanza, ha contattato la Asl, ma ancora attende che sia eseguito il test perché c'era Ferragosto di mezzo. In particolare, si è parlato molto della storia di un trentenne di Milano, tornato il 13 a Malpensa dopo una vacanza a Mykonos con un gruppo di coetanei di altre città italiane. Uno degli amici è risultato positivo, lui ha contattato l'azienda sanitaria locale per eseguire il tampone, ma inutilmente, sempre a causa della pausa di Ferragosto. «Eppure ho 37,8 di febbre, ma secondo la Regione Lombardia posso anche uscire di casa fino a quando non mi faranno il tampone» ha raccontato al sito Tpi.

L'ONDA

Il sistema sta vacillando perché sono decine di migliaia le persone che, giorno dopo giorno, stanno tornando dai quattro Paesi a rischio. E tutto dipende dall'aeroporto in cui si atterra. La Lombardia appare in ritardo: i tamponi non vengono eseguiti né a Malpensa, né a Linate, né a Orio al Serio. Solo ieri l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, ha detto che si sta studiando (quindi nulla di operativo ancora) «per poter effettuare direttamente in prossimità o all'interno dei due scali milanesi i tamponi». «In questi primi tre giorni abbiamo già registrato 5mila prenotazioni da parte di cittadini sul territorio dell'Ats di Milano». Eppure, altri aeroporti italiani sono già partiti: i tamponi si fanno a Venezia, a Perugia, a Pescara. E anche a Fiumicino, ieri, grazie alla collaborazione tra Adr e la Regione Lazio, è stata allestita una vasta area per chi arriva (si parla di circa 2.000 passeggeri al giorno) dai Paesi a rischio. Ieri sono stati eseguiti tamponi rapidi (circa 200 disponibili), ma anche tamponi molecolari. Oggi stesso servizio a Ciampino. L'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato: «C'è stata grande disponibilità da parte di chi rientra dalle vacanze, anche se ovviamente c'è un tempo di attesa di 20-30 minuti, è stata apprezzata questa opportunità». L'alternativa nel Lazio, per chi magari arriva con altri mezzi, è registrarsi sulla app, e poi andare direttamente nei drive in a effettuare il tampone. In quello dell'ospedale San Giovanni grande afflusso, per questo ne sono stati aggiunti altri due, al Forlanini e a Santa Maria della Pietà. Funzionano dalle 9 alle 19. Solo ieri nel Lazio sono stati registrati oltre venti nuovi positivi tornati dalle vacanze: tra questi, sette da Malta (la maggior parte dei vacanzieri romani contagiati arriva da lì), tre dalla Spagna (di cui uno da Formentera), tre da Corfù. Raccontano dalla Regione Lazio: «Al drive-in del San Giovanni sono stati effettuati 330 test, a Casal Bernocchi 134, al Forlanini 112, a Santa Maria della Pietà 80, a Genzano 99». D'Amato però contrattacca contro chi si lamenta per le attese ai drive in: «Chiedo comprensione per i nostri operatori che stanno lavorando con le tute a 40 gradi. Chi sta in auto con l'aria condizionata deve avere comprensione per chi sta garantendo la tutela della salute pubblica. Non capisco perché se c'è un attesa allo stretto di Messina o al traforo del Monte Bianco c'è più comprensione dell'attesa per motivi di sanità pubblica».

DIFFERENZE

Il sistema dei tamponi per chi torna dall'estero è frammentario anche per un altro motivo: l'ordinanza del ministro Roberto Speranza prevede che in attesa del tampone (se non hai avuto la fortuna di atterrare in uno degli aeroporti italiani che offrono questo servizio), devi restare in isolamento domiciliare. Alcune regioni, come Lombardia ed Emilia-Romagna, hanno però detto che non è necessario e questo, dunque, rischia di causare una disparità di trattamento all'interno del Paese. L'ordinanza per chi torna dall'estero prevede anche un'altra possibilità: se mi trovo in Grecia, Croazia, Spagna o Malta posso cercare un laboratorio nella località in cui mi trovo in ferie e sottopormi al tampone non prima di 72 ore del mio viaggio di ritorno. Con l'attestazione di negatività, al mio rientro in Italia non ho problemi. Ci sono però due incognite: la prima è che non è semplice trovare un laboratorio, in un paese straniero, che possa effettuare il tampone (il test sierologico non è sufficiente, serve quello molecolare o antigenico). La seconda è più insidiosa: se risulto positivo, rischio di dovere trascorrere la convalescenza lontano da casa.

Mauro Evangelisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA