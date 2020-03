LO SCENARIO

Il coronavirus, finora inarrestabile, ha superato la soglia dei cento Paesi colpiti: precisamente sono 106, con un bilancio di oltre 106mila casi e circa 3.600 morti. Uno scenario da pandemia, sebbene l'Oms non l'abbia ancora dichiarata. Il Covid-19 si allontana progressivamente dalla Cina - che ha registrato solo 44 nuovi contagi, in continua diminuzione - per radicarsi in Europa, dove al contrario si fanno i conti con un'impennata di test positivi. Il secondo Paese più esposto in Europa dopo l'Italia, la Francia, è alle prese con oltre 1.100 contagi e 19 morti, tanto che a Parigi ci si prepara ad aumentare l'allerta a livello 3, che certifica cioè l'epidemia. Anche la Germania ha superato i mille contagi ed ha registrato il primo morto, un turista deceduto in Egitto (in questo caso si tratta anche della prima vittima in Africa) ed il governo ha chiesto di sospendere gli eventi con oltre mille persone. In Spagna il bilancio è salito ad oltre 600, in Gran Bretagna si è registrato un nuovo picco, 63 casi in 24 ore, oltre 270 complessivi. Negli Stati Uniti si allarga il focolaio nello stato di New York, con almeno 105 contagi sui quasi 500 complessivi, mentre il numero dei morti nel Paese è arrivato a 19.

