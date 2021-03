LA SITUAZIONE

VENEZIA Il virus continua a correre a Nordest, che da domani sarà di nuovo in fascia rossa. Anche ieri i nuovi contagi hanno superato quota 2.000 in Veneto e in Friuli Venezia Giulia sono stati raggiunti i 3.000 decessi dall'inizio dell'emergenza. Proprio la regione a statuto speciale, insieme alle province autonome di Trento e di Bolzano, torna di colore rosso scuro nella mappa europea disegnata dal centro di controllo e prevenzione delle malattie Ecdc.

IN VENETO

Il doppio bollettino di giornata ha registrato in Veneto 2.166 nuovi casi, che portano a 353.376 il totale dall'inizio dell'epidemia. Con altri 17 morti, la tragica conta arriva a 10.099. Lievi le variazioni riscontrate negli ospedali, dove comunque i numeri sono rilevanti: i ricoverati scendono a 1.385 (-1) in area non critica e salgono a 187 (+6) in Terapia intensiva. Non a caso il tasso di occupazione dei posti-letto, misurato quotidianamente da Agenas, passa dal 15% al 17% nei reparti in cui i malati vengono intubati. Pesante la situazione a Padova: ieri 560 nuovi infetti, cioè oltre un quarto del totale veneto, tanto che è stata riaperta la Rianimazione del nosocomio Sant'Antonio.

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

La rilevazione unica del Friuli Venezia Giulia conta 953 nuovi positivi, che aggiornano il conteggio complessivo a 85.543. Altre 14 vittime arrotondano la statistica a 3.000. Leggermente in aumento il dato dei degenti nei reparti ordinari (504, +6), mentre è senza variazioni nelle Terapie intensive (65).

L'RT

Stabile da almeno due settimane è anche l'Rt a livello nazionale, con un valore intorno a 1,15, mentre è in corso una crescita degli infetti attivi trainata proprio dalle regioni del Nord come sono Veneto e Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dall'analisi del fisico Roberto Battiston, docente all'Università di Trento, che per conto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali monitora l'andamento dell'epidemia utilizzando i dati della Protezione Civile e concentrandosi sui soggetti attualmente positivi. «Il numero di infetti attivi aumenta in Italia dell'1% al giorno e ha ormai superato 500.000 spiega quando era a 390.000 soltanto 20 giorni fa; prima di allora era in calo dell'1% al giorno. Questo avviene a causa della crescita marcata in regioni del Nord, come Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia». Secondo l'esperto, comunque, si notano gli effetti delle misure: dopo un periodo in rosso, l'Alto Adige ha riportato l'Rt ben sotto 1 e «sono incoraggianti» anche le prime tendenze che si osservano in Veneto, oltre che in Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Molise, dopo l'addio alla zona gialla. «Sono dati che dimostrano ancora una volta che l'epidemia si può tenere sotto controllo, con effetti concreti e misurabili: nel frattempo è fondamentale continuare a vaccinare», rimarca Battiston. Fa però ancora fatica il Friuli Venezia Giulia, che con un indice di contagio di 1,25 sta crescendo rapidamente nel numero di infetti.

LA MAPPA

Non a caso proprio il Friuli Venezia Giulia è diventato rosso scuro nella mappa di Ecdc, insieme a Trentino Alto Adige, Campania, Marche, Lombardia ed Emilia Romagna, il che indica il più alto livello di diffusione del virus nella colorazione considerata a livello europeo. La settimana scorsa le aree a più alta incidenza Covid in Italia erano solo Trento, Bolzano ed Emilia Romagna. Ad ogni modo la Regione governata da Massimiliano Fedriga non intende mollare e insieme alle sue aziende sanitarie stipulerà un accordo di collaborazione con l'Istituto di genomica applicata (Iga) per il sequenziamento e l'analisi bio-informatica dei genomi del Coronavirus. L'ha annunciato ieri l'assessore regionale Riccardo Riccardi per il quale «si tratta di un'opportunità che va assolutamente colta per innalzare le conoscenze scientifiche sull'epidemia, opportunità che avrà ricadute a beneficio della nostra comunità regionale». L'Istituto possiede un laboratorio di sequenziamento e ri-sequenziamento altamente specializzato che utilizza la tecnologia Illumina.

Angela Pederiva

