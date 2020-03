L'EMERGENZA

LONDRA Il premier britannico Boris Johnson ha il coronavirus. E pure il suo ministro della Salute, Matt Hancock. E pure, pare, il suo principale consulente medico, Chris Whitty, architetto della discussa strategia britannica per combattere la pandemia: a lui il test non è stato fatto (per non rafforzare l'impressione che solo le élites vengano testate), ma i sintomi, che anche nel suo caso lievi, sarebbero compatibili con un'infezione da Covid-19. Per rassicurare il paese, Boris, con gli occhi e il viso molto rossi, è apparso in un video su Twitter in cui, dal salotto di Downing Street, ha raccontato di sentirsi bene e di avere solo «tosse e febbre» e di essere pronto a guidare il Regno Unito dal suo autoisolamento casalingo «grazie alle diavolerie della tecnologia moderna», ribadendo il mantra del governo per affrontare il Covid-19: «Stare a casa, proteggere il servizio sanitario nazionale, salvare vite».

Il fatto che il governo, con la mappa sui contagi che vede Westminster tra le zone più colpite, non abbia saputo dare il buon esempio non è sfuggito all'opinione pubblica, che secondo YouGov sta però apprezzando nel complesso la linea di Boris davanti alla crisi: il suo indice di gradimento è del 55%, in aumento rispetto a quando, anche dopo il grande successo elettorale, era una figura controversa e capace di dividere le persone.

PRIMO LEADER G7 CONTAGIATO

Che il suo ammalarsi venga percepito come un segno di eroismo o di incuria lo dirà solo il tempo. Nel caso le sue condizioni peggiorassero, Boris, che è il primo leader del G7 a contrarre il Covid-19, verrebbe sostituito dal ministro degli Esteri Dominic Raab, ex responsabile per la Brexit e di comprovata lealtà, a differenza dell'eterno rivale e ministro per il Cabinet Office, Michael Gove, che ieri è apparso in conferenza stampa in rappresentanza del governo dopo che già il giorno precedente Boris aveva lasciato che parlasse il cancelliere Rishi Sunak e ha fatto presente come la malattia di Johnson dimostri che «il virus non fa discriminazioni». Il premier si sarebbe sentito male giovedì e avrebbe avuto il risultato del tampone a mezzanotte, dopo essersi unito al paese nel lungo e sentito applauso al servizio sanitario nazionale alle 8 di sera.

FIDANZATA INCINTA

La fidanzata di Boris, la trentaduenne Carrie Symonds, è incinta di sei mesi e nel rispetto delle regole è già in autoisolamento lontano dal premier, che ha continuato a fare incontri in parlamento e conferenze stampa affollate fino a pochi giorni fa. L'ultimo incontro di persona con la regina risale a due settimane fa, l'11 marzo, e la sovrana è in buona salute. Dopo il principe Carlo, erede al trono che ha annunciato di essere malato mercoledì scorso, la notizia della malattia di Boris è giunta in una giornata particolarmente difficile per il Regno Unito: il numero delle vittime ha infatti avuto il balzo giornaliero più importante, con 181 nuovi casi a quota 759, e il numero di contagi in via di raddoppiamento ogni 3-4 giorni.

TAMPONI AI SANITARI

Delle 113.777 persone testate, 11.453 sono risultate positive, ma i tamponi per gli operatori sanitari inizieranno la settimana prossima per coloro che lavorano in terapia intensiva, al pronto soccorso e nelle ambulanze. Per tutti gli altri medici e infermieri avverrà subito dopo, ha promesso il governo, che ha anche annunciato la costruzione di due ospedali temporanei a Manchester e Birmingham dopo quello fatto al centro Excel di Londra, capace di accogliere 4mila malati.

Cristina Marconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA