IL CASO

MILANO L'allarme arriva da Londra. «Sembra che il virus circoli più velocemente a causa di una nuova variante. Non ci sono prove di una maggiore letalità, ma dobbiamo agire adesso», avverte il premier britannico Boris Johnson. Che «con il cuore pesante» annuncia da oggi un lockdown duro per Londra e le contee limitrofe: «Bisogna sacrificare questo Natale per poterne avere altri in futuro». È un segnale per il resto del mondo: mantenere alta la guardia, la fase è critica. Anche in Italia. «Bisognava intervenire una settimana fa con le zone rosse. Il 24 dicembre è troppo tardi e lo pagheremo a gennaio, dovremo prepararci a nuovi contagi», riflette Matteo Bassetti, direttore della Clinica malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

MEDICINA ETICA

La seconda ondata è ancora in corso, «nessuna delle contromisure messe in campo per Natale e Capodanno riuscirà a evitare nuovi ricoveri. E comunque lo vedremo già tra due settimane. Sono preoccupato, temo che ci ritroveremo il mese prossimo come a marzo e a novembre. Sperando che arrivi presto il vaccino», afferma Bassetti. Il conto in termini di vittime è già stato terribile. Nella prima ondata c'erano i camion che portavano via le bare da Bergamo, nella seconda il crematorio di Lambrate a Milano che resterà chiuso fino al 3 gennaio. «È triste dirlo, ma ci sono troppe salme. Dobbiamo stare uniti», è l'appello del sindaco Giuseppe Sala. Uno stato d'animo sconfortante che la Johns Hopkins University traduce in numeri. Con oltre 75,8 milioni di contagi in tutto il pianeta e quasi 1,7 milioni di morti a livello globale, l'Italia è il quinto Paese al mondo per numero di vittime (quasi 68 mila) e il terzo nel rapporto tra decessi e popolazione (oltre 112 per 100 mila abitanti). Primo il Belgio, con 161 morti ogni 100 mila abitanti, segue nella triste classifica il Perù (115 morti ogni 100 mila abitanti), quindi il nostro Paese con 112. Che, mostra un grafico dell'università americana, è il primo per mortalità se si considerano le venti maggiori nazioni più colpite dal virus, seguito da Spagna (104) e Regno Unito (100). Il virus ha lasciato dietro di sé le macerie di un campo di battaglia ma, rileva Bassetti, «non dobbiamo guardare la mortalità bensì la letalità: la ricerca non tiene conto dei tanti decessi di malati positivi morti per altre cause». L'Italia «ha una medicina molto etica, cura tutti a qualunque età come è giusto che sia. È una buona cosa, ma gli anziani portano con sé le loro fragilità e una pandemia può essere letale». A ciò si aggiunge il fallimento di alcuni modelli di medicina territoriale: «Se le persone vengono curate bene a casa si riduce l'ospedalizzazione e per un anziano il letto in corsia è una condanna: può contrarre infezioni, ha pesanti ripercussioni psicologiche. Purtroppo in alcune regioni una rete territoriale debole ha fatto finire in ospedale tutti».

CURVA EPIDEMICA

Ieri ci sono stati 160 ingressi in terapia intensiva, i nuovi contagi accertati con 176.185 tamponi sono stati 16.308 (dai 17.992 di venerdì), le vittime 553 e il tasso di positività si attesta al 9,2%, in flessione dal 10% del giorno precedente. «La curva epidemica, dopo aver raggiunto il picco e la fase di plateau, sta scendendo lentamente. Non c'è una flessione netta e questo è probabilmente legato a situazioni locali molto differenti: i contagi si muovono diversamente a seconda delle regioni e delle province, c'è chi ha un dato buono perché è diluito in una popolazione ampia», spiega Bassetti. Che cita il caso del Veneto: «È zona gialla ma ha province che dovrebbero essere nere, tuttavia in rapporto con il numero di abitanti l'indice Rt scende. Questo sistema di conteggio non è corretto, è come se l'Italia avesse al suo interno dieci Svizzere». Meglio sarebbe stato stringere le maglie dei parametri, «zona rossa non più con il 33% delle terapie intensive occupate ma con il 20, Rt non a uno ma allo 0,8% e invece si è detto alla gente: fino al 23 fate ciò che volete. La risalita dei contagi a gennaio sarà la conseguenza». Le cose infatti «non stanno andando benissimo come si sperava», sottolinea Massimo Clementi, direttore del Laboratorio di Microbiologia e virologia dell'ospedale San Raffaele di Milano, e ciò significa che «le misure prese prima non erano sufficienti. Forse si è stati un po' timidi». Quello che «disorienta è che tutte le volte» il provvedimento a cui si approda «sembra una via di mezzo tra ciò che servirebbe e ciò che per motivi anche un po' politici, pur comprensibili, si decide».

Claudia Guasco

