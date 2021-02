LA SVOLTA

BARCELLONA La pandemia sta cambiando le condizioni di lavoro per tutti e la rivendicazione storica del movimento dei lavoratori sulla giornata lavorativa torna a essere centrale nel dibattito politico e tra le parti sociali. Anche in Spagna, dove l'accordo realizzato tra il governo spagnolo e il partito di Ínigo Errejón, Más País, istituisce un fondo di 50 milioni di euro, provenienti dalle risorse comunitarie, per un'iniziativa pilota, sostenendo le imprese che vogliano applicare la giornata lavorativa di 32 ore settimanali, sul modello di quattro giorni alla settimana. Anche la Comunità valenciana sta preparando un piano pubblico per favorire questo genere di iniziative.

In Spagna, dal principio del 2020 ci sono alcune esperienze di lavoro distribuito su quattro giorni nel settore dell'informatica, a Jaén e Alicante, ma senza alcuna riduzione dell'orario complessivo. Dal 2018, in un'impresa familiare di componenti per l'automozione, nel Vallés Oriental in Catalogna, si lavora dal lunedì al giovedì senza riduzione del monte ore complessivo, con un aumento, dicono, del 18% della produttività e un risparmio del 20% di costi energetici. Ma vi sono molte situazioni in cui si lavora ancora sei giorni la settimana: in uno dei principali supermercati catalani, Mercadona, i sindacati e l'impresa hanno raggiunto lo scorso agosto un accordo per ridurre la settimana lavorativa a cinque giorni, con in più il godimento per i lavoratori di otto fine-settimana di tre giorni di riposo l'anno.

Ma sia i sindacati che il ministero del Lavoro allertano dal considerare la riduzione rigida della giornata di lavoro come risolutiva. «Se assumiamo che la trasformazione tecnologica riduce la forza lavoro e che perciò dobbiamo ridurre la giornata lavorativa per redistribuire il lavoro, ragioniamo dentro una logica tutta capitalista. Mentre invece dovremmo imboccarne un'altra che è molto più femminista e che evidenzia la redistribuzione di tutto il lavoro, compreso quello riproduttivo», ci dice Javier Pacheco, segretario generale di Ccoo de Catalunya. «In questo senso andrebbe ridiscussa la giornata, per non continuare con il concetto patriarcale di ripartire la vita in tre fasce orarie, otto ore per lavorare, otto ore per riposare, otto ore per oziare». «Il tema della riduzione della giornata lavorativa è stato centrale nella contrattazione del 2020. Ma attenzione a non semplificare troppo il problema, dicendo che si lavora dal lunedì al giovedi, con gente che dal venerdì alla domenica finisce col lavorare 12, 14 o 16 ore al giorno», conclude il dirigente sindacale.

Anche la ministra del Lavoro Yolanda Díaz, in una recente trasmissione sulla 1 della televisione spagnola, ha precisato: «Il tema di questo secolo in materia lavoristica è l'uso del nostro tempo, che ha a che vedere con la vita e la cura. Abbiamo nel programma di governo l'impegno di fare una legge sull'uso del tempo che privilegi la flessibilità interna, l'adattamento della giornata alla vita di lavoratori e lavoratrici. Perché il problema è quante ore si lavora e la qualità del tempo di lavoro».

Elena Marisol Brandolini

