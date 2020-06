LA RICERCA

VENEZIA Non solo tamponi, non solo test seriologici, non solo kit rapidi. Il Veneto è pronto a testare un nuovo tipo di esame per dire se i pazienti che presentano sintomi - dalla febbre ai problemi respiratori - sono malati di coronavirus o di una normale influenza. Si tratta dei cosiddetti esami multiplex capaci di individuare contemporaneamente più virus. In questo modo, se il prossimo autunno - come tutti danno praticamente per certo - il coronavirus si ripresenterà, si sarà in grado di intervenire tempestivamente sin dalla diagnosi.

A dare l'annuncio è stato ieri il primario di microbiologia a Treviso, Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie del Veneto, invitato dal governatore Luca Zaia all'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera. «Ci stiamo preparando per ottobre-novembre, come dice il presidente Zaia, con l'artiglieria pesante - ha detto Rigoli - Stiamo rafforzando le microbiologie e testando nuovi sistemi rapidi per la diagnostica. Addirittura la prossima settimana faremo dei test su sistemi chiamati multiplex per individuare contemporaneamente il Covid e tutte le influenze». Sul progetto Zaia ha voluto mantenere il riserbo, preferendo dare spazio a un'altra ricerca compiuta in Veneto secondo la quale il coronavirus adesso fa meno paura: «Non è più cattivo come prima», ha detto Rigoli, portando come esempio il fatto che chi si contagia non finisce più in terapia intensiva, ma può cavarsela in uno o due giorni.

«Oggi vediamo le cose molto più in positivo, e c'è un segnale che il virus si sta spegnendo», ha detto Rigoli illustrando i risultati preliminari dell'analisi su 60 mila tamponi coronavirus eseguiti in Veneto dall'inizio di giugno, condotta da quattro laboratori sui 14 in regione: «Dei 60 mila tamponi 210 sono positivi, in mezzo ci sono anche alcuni ripositivizzati, di questi 199 sono non infettanti quasi certamente, e solo 11 positivi infettanti come a inizio epidemia. Solamente tre casi sintomatici sono preoccupanti dal punto vista microbiologico; tutti i sette sintomatici sono leggeri, nessuno è ricoverato in pneumologia né in rianimazione. Di questi iniziamo a porci il problema se siano positivi o falsi positivi».

Previsioni per il futuro? «Non lo so - ha detto Rigoli - Posso dire sono che ci sono tre possibilità: uno, torna virulento come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile; due, torna, come è successo per l'H1N1 e altri virus che sono diventati buoni e fanno parte dei virus influenzali che tornano ogni anno; tre, potrebbe non tornare e seguire la strada della Sars che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparsa. Mi auguro che sia la terza ipotesi, anche perché questo virus ha una sequenza molto simile alla Sars».

In Veneto ieri un altro morto, per un totale di 2.002 vittime dall'inizio della pandemia. 896 le persone in isolamento (-19), 574 quelle attualmente positive (-4), 12 i pazienti in rianimazione, di cui uno solo Covid. In Friuli Venezia Giulia ieri si sono registrati un nuovo decesso (344 in totale) e un nuovo caso di infezione (in tutto 3.304).

In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi testati con il tampone per il coronavirus. Ieri 49 morti (totale 34.610) di cui 23 in Lombardia. In 11 regioni non ci sono state vittime. Il livello del contagio è stabile: 262 nuovi casi, per il 62% in Lombardia.

E mentre la Cnn ha reso noto che 6 persone dello staff di Trump che stavano lavorando al suo comizio a Tulsa sono risultate positive al coronavirus, allarmano i dati dell'America Latina: il Brasile ha superato nelle ultime 24 ore il milione di contagi, accompagnati da quasi 49.000 morti. La pandemia continua in espansione in tutta l'America del Sud, dove i contagiati sono saliti a 1.945.206 (+73.234) e i morti a 90.701 (+1.878).

