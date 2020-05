L'ALLARME

NEW YORK Allarme per Donald Trump. La Casa Bianca conferma che il virus è arrivato vicino al presidente. Un suo attendente, un ufficiale della Marina che gli serve i pasti ogni giorno, è stato trovato positivo al contagio e presenta i sintomi della malattia. La Casa Bianca ha assicurato che il presidente è «in ottima salute». Tuttavia, ci vorranno due settimane per essere certi che Trump non sia stato contagiato.

Il presidente era stato due giorni fa in visita a una fabbrica della Honeywell in Arizona, dove si producono maschere sanitarie. Ma Trump non lo indossato alcuna mascherina. EW lo stesso ha fatto quando ha ricevuto un gruppo di infermiere nello Studio Ovale. I suoi collaboratori hanno svelato che non vuole indossarla perché teme di apparire ridicolo. Ma non solo: Trump sta tentando di stornare l'attenzione del Paese dalla crisi medica alla crisi economica e di spingere gli Stati a riaprire. Una decisione che i suoi stessi consiglieri medici disapprovano.

Primo fra tutti Anthony Fauci, secondo il quale il Paese avrebbe bisogno prima di una campagna capillare di test e tracing. Con la sua serietà scientifica, Fauci si è guadagnato l'antipatia dei sostenitori del presidente. Circa un mese fa, la 26enne Diana Andrade ha sostenuto che nel 2014 Fauci l'aveva aggredita sessualmente. Ma ieri la stessa Andrade si è sentita in colpa quando ha capito che Fauci stava proteggendo la vita di milioni di americani, e ha registrato una telefonata con i suoi mandanti, Jacob Wohl e Jack Burkman, due giovani agitatori di destra pro Trump. Burkman sostiene che l'avvocato che ha pagato Diana «è legato alla Casa Bianca», e ha insistito che Fauci si meritava comunque di essere screditato perché «ha chiuso il Paese e gettato sul lastrico 40 milioni di lavoratori».

Anna Guaita

