Il Viminale: servono centri di espulsione Ma è tutto fermo, i sindaci non vogliono

LA STRATEGIAROMA Parola d'ordine è uscire dall'emergenza. E su questo si stanno muovendo le trattative tra i paesi europei in vista dell'incontro di lunedì a Malta. Nonostante la buona volontà manifestata, sono due i nodi che restano da chiarire: la ridistribuzione dei migranti economici e la gestione degli arrivi in caso di aumenti improvvisi. Perché se è vero che Francia e Germania manifestano le migliori intenzioni, è anche vero che di fronte a una fuga generale dalla Libia, la percentuale delle quote che ogni Stato sarebbe disposto a...