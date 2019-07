Il Viminale nega il porto alla Guardia costiera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Dopo la Diciotti, la Gregoretti. Matteo Salvini torna a dire no all'attracco a una nave della Guardia costiera. Questa volta i migranti a bordo sono 135. L'ordine è perentorio: «Non darò nessun permesso allo sbarco finché dall'Europa non arriverà l'impegno concreto ad accogliere tutti gli immigrati a bordo della nave». La nuova querelle arriva il giorno dopo la peggiore strage in mare del 2019, sarebbero 150 i morti per il naufragio di due barconi davanti alla Libia. E se per il caso Diciotti, che aveva portato alla richiesta...